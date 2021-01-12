Bitcoin一夜暴跌近9000美元　專家︰比特幣像是「所有泡沫之母」

比特幣﹙Bitcoin﹚價格從創歷史新高到迅速暴跌，玩起了「過山車」。儘管比特幣泡沫確實存在，但越來越多的人認為，長遠來看它的投資仍然有回報。

綜合媒體1月12日報道，比特幣自1月9日淩晨跌破40,000美元後，1月11日，比特幣價格再度大跌，日間一度暴跌逾20%，最低至30,486美元，相當於一天之內狂跌了近9,000美元。加密貨幣市場抹去了逾2,000億美元市值。

1月12日Bitstamp平台最新數據顯示，比特幣低位反彈逾4,000美元，報34,843美元。消息面方面，英國金融行為監管局（FCA）最新警告，與加密貨幣相關的投資和貸款產品「風險非常之高」，投資比特幣要準備好輸清所有錢。

曾逼近42000美元

在此之前的一週（1月4日至1月8日），比特幣進行了一波瘋狂的漲勢。

1月8日，據Bitstamp數據，比特幣一舉突破40,000美元關口，最高衝至41,910美元，創歷史新高，距離42,000美元只差「臨門一腳」。比特幣在過去一年上漲了3倍多。

回顧十餘年的發展歷史，比特幣其實價格波動頻繁，曾三次出現泡沫時期，即價格在短期內大幅上漲，後又大幅下跌。

中國媒體《時代周報》報道，這一炙手可熱的加密貨幣花了近11年的時間才達到了20,000美元的價格，但2020年末迄今，僅用了22天就飆漲了20,000美元，許多分析師和投資者正在擔憂——比特幣閃崩是否會再現？

疫情令比特幣再迎高光時刻

2020年，黑天鵝事件頻發，疫情加劇，經濟受到重創，全球大放水，對美元信任度降低，全球進入零利率甚至是負利率時代。業內人士分析認為，在這種劇變環境中，比特幣的稀缺性顯得尤為突出。

2021年1月7日晚，比特幣價格首次突破40,000美元，進入2021年的一週內，比特幣價格兩次刷新歷史。1月2日，比特幣價格首次突破3萬美元。而在三個多月前的2020年9月初，比特幣價格還只是在10,000美元上下徘徊。整個2020年，比特幣價格累計暴漲超四倍。

市場對比特幣後市看法不一

摩根大通在最近的一份研究報吿中表示，從長遠來看，比特幣可能會達到146,000美元，因其可以成為和黃金地位相匹敵的替代貨幣。策略師指出，要達到這個價格，比特幣的波動性必須大大降低。

但一些比特幣評論家則將比特幣稱為泡沫。美國銀行證券首席投資策略師Michael Hartnett上週表示，比特幣看起來像是「所有泡沫之母」。

Miller Tabak + Co.的首席市場策略師Matt Maley認為，儘管比特幣長線還有大幅上升空間，但未來可能出現顯著回調。「比特幣仍然可有30%至60%的降幅空間，而且將會發生不止一次。」

Guggenheim Investments首席投資官Scott Minerd在社交媒體上表示：「是時候見好就收了，比特幣的拋物線式上漲在短期內不可持續。」Scott Minerd在12月下旬曾預測比特幣價格最終可能達到40萬美元。