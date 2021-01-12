美債息上揚帶動美匯反彈　摩根士丹利放棄唱淡美元

《路透》報道，美元周一（1月11日）走高，延續從上周觸及的近三年低點反彈的勢頭。美國公債收益率飆升，以及美國財政刺激規模加大提振經濟成長前景為美元提供支撐。

美匯指數最新報90.61，升0.16%。

美國當選總統、民主黨人拜登將於1月20日就職，他承諾將增加規模達「數萬億」美元的疫情救助支出，且民主黨控制了國會參眾兩院。

通常情況下，額外支出計劃會促使投資者擔心通脹上升，以及在經濟疲弱的情況下，通脹上升對美元的不利影響，但近幾周美元因美國公債收益率上升而受到支撐。

兩年期與十年期國債息差擘闊

美國公債收益率近幾日大幅波動，較長期公債收益率大幅上揚。指標10年期公債收益率周一升至10個月高位，因投資者預期拜登政府將增加支出，且財政部隨後將發行較長期公債。兩年期和10年期美國公債收益率差報99個基點，處於2017年7月以來的最大水平。

需要關注的是，摩根士丹利策略師放棄對美元近期內看跌的預測，稱在「有意義的」財政擴張等因素推動下，「當前美國利率穩態轉變」，釋放出近期跌勢可能吿終的信號。

「在美國財政刺激措施出台可能性上升和看跌美元情緒過多的情況下，我們的看法轉為中性，」策略師Matthew Hornbach和James Lord等人在1月9日報吿中寫道；同時，他們在尋找「何時轉為看漲的信號」。

大摩分析師﹕沽空美元吸引力減

Hornbach在周一電話中稱：「從風險回報的角度來看，鑑於財政政策前景、貨幣政策前景和通脹上升前景的不確定性，我們認為從現在開始，沽空美元已不再具有吸引力」。

摩根士丹利已經退出一些美元淡倉倉位，如看淡美元兑歐元和兑加元的倉位；該公司現在建議沽空英鎊/挪威克朗，並從沽空美元/加元轉向沽空瑞郎/加元。