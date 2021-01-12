新創建售聯營及附屬公司套逾65億　當中涉兩間滬上市公司間接股權

新世界系繼續出售非核心業務。新世界發展（0017）及新創建（0659）聯合公布，將向蘇伊士亞洲出售所持聯營公司蘇伊士新創建的全部42%股權，代價為41.73億元。另外，將向蘇伊士亞洲出售新創建香港投資全部股權（新創建香港投資持有蘇渝50%股權，而蘇渝持有德潤25.1%股權），連同新創建香港投資應付新創建的往來款，代價為23.6億元。

交易完成後，新創建集團將不再擁有蘇伊士新創建及新創建香港投資（及蘇渝）的任何股權。

假設出售事項已於2020年12月底完成，估計出售事項將為新創建產生除稅及交易成本前出售收益約1.4億元。

經計及預計資產增值稅、印花稅、有關或然負債的計提，及與出售事項直接相關的其他交易成本，因預期將訂立買賣協議，新創建集團截至2020年12月底止6個月的綜合財務報表中確認減值虧損約1億元。

新創建指出，出售事項所得款項淨額，將用於投資新創建集團現有業務分部，例如道路及物流；於機遇出現時進行具可觀回報且與核心業務產生協同效應的其他投資；以及一般營運資金需求。

德潤為一家投資控股公司，其主要資產包括於上交所掛牌的三峰環境（上海﹕601827）的43.86%股權，該公司主要從事投資垃圾焚燒發電項目並於中國提供相關設備。以及同於上交所掛牌的重慶水務（上海﹕601158）50.4%股權。該公司主要在重慶市及四川省從事供水及污水處理。