港交所新ESG指引氣候增變化披露　僅12%公司提及　BDO﹕有待改善

近年市場愈來愈重視及關注涉及環境、社會及管治（ESG）及綠色金融議題。聯交所去年7月發布了新的《環境、社會及管治報告指引》(《ESG指引》)，上市公司都主動披露這方面資訊。

今日 （12日）立信德豪會計師事務所 （BDO）發布環境、社會及管治報告的調查發現，雖然上市公司董事會越來越意識到環境、社會及管治管理的重要性，但合規水平及質素仍然未如理想。BDO香港審計部董事總經理陳錦榮表示，「BDO樂見上市公司對ESG披露有改善，董事會對這方面意識愈來愈高，但披露質素強差人意，有待改善」，鼓勵上市公司應更積極披露。

其中，BDO發現上請公司在氣候變化相關議題披露資料十分有限，氣候變化是經修訂指引的新增項目，但僅有 12%的公司提及氣候變化的相關議題。調查亦發現較多大型公司會考慮氣候風險及緩減有關風險的方法。

BDO 董事兼風險諮詢服務總監鄭文漢指，由於聯交所在去年7月才發布新的ESG指引，故現時上市公司仍未能完全符合標準，亦可以理解，最快要等到明年的ESG報告，才能評估上市公司有沒有改進。

ESG表現助影響債券融資成本

BDO 非審計部董事總經理江智蛟表示，「綠色金融未來是一個重要議題，他提及自疫情爆發後，環境、社會及管治在全球的地位亦日漸增加，特別是在醫療及資訊科技行業。」今次調查為上市公司提供了12項建議，協助他們改善環境、社會及管治報告，從而提高投資價值及提升投資者信心。

江智蛟亦指出，上市公司作為社會重要的持份者，一方面要對社會負責。但實際上，在商業層面，ESG做到比較好的公司，在債券融資方面亦有助減低融資成本。至於未來會否設罰款懲罰ESG不達標的公司，他認為不會是主流意見，機會較低。