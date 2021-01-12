新冠肺炎｜國泰﹕貨運站將疫苗儲運能力增至每日700萬劑

多間藥廠已成功研發出新冠肺炎疫苗，並陸續付運至不同地區或國家供當地市民接種。其中國泰航空（0293）旗下的國營貨運指出，充份運用豐富的藥品空運經驗，企劃快捷有效的疫苗運輸計劃，協助將疫苗空運至全球各地。

國泰貨運董事歐永棠指出，國泰擁有多達20架專用貨機，加上客機機隊的腹艙運力，建立起遍佈全球的貨運網絡。航空業即將參與歷來最大規模的醫療救助行動，已準備就緒積極參與及全力貢獻。

推新一代智貨查追蹤疫苗所處環境參數

國泰貨運正逐步推出針對疫苗運輸的新一代追蹤系統「智貨查」，利用低耗電的藍芽裝置隨時追縱疫苗貨品的近實時溫度、濕度及定位等環境參數，使托運人和貨運代理能實時得知疫苗的狀態，並確保疫苗處於特定的溫控環境。

此外，配備「智貨查」系統的疫苗運輸過程會由一支新組建的貨務運控中心團隊全天候24小時監察。該專業團隊設在香港國泰貨運站，能適時指示機坪和貨倉的操作人員採取行動，確保嚴格遵守各種疫苗不同的儲運要求。

歐永棠續指出「智貨查」讓貨運代理能近實時監察疫苗運輸的狀況，服務將於今年第一季逐步推出，會免費為所有新冠肺炎疫苗運輸提供該項增值服務。

國泰指出，智貨查服務將於今年第一季逐步推出，會免費為所有新冠肺炎疫苗運輸提供該項增值服務。（羅國輝攝）

CEIV藥品運輸的重新認證

國泰亦參與涵蓋香港國際機場的IATA CEIV醫藥品運輸的重新認證。該藥品空運認證是國際認可的質量保證，而國泰團隊包括國泰貨運、由國泰服務有限公司運營的國泰貨運站，以及香港機場服務有限公司等都通過了重新認證，因而為客戶在香港提供完善、全方位及最高質量認證的藥品空運進口及轉運服務。

香港機場管理局航空貨運及後勤總經理沈朝暉指出，香港國際機場鼓勵和支持航空同業積極參與IATA CEIV認證，有助鞏固和維護香港作為領先全球、最繁忙的貨運機場地位至關重要。

此外，國泰貨運站亦進一步增加更多溫控貨倉，提升現時每日暫存及轉運高達660萬劑疫苗的能力，以應付需求。

國泰貨運歐永棠表示，已將國泰貨運站的疫苗儲運能力增至每日逾700萬劑，將有新的凍倉投入服務，進一步將每日處理能力額外提高160萬劑。疫苗供應量有限，非常珍貴，因此我們必須不遺餘力，確保空運過程的每一個細節都絕對安全妥善。