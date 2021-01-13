比特幣續暴漲暴跌　策略師︰價格回調屬健康

比特幣1月11日的暴跌後，在12日迎來了大舉反彈，這促使投資者紛紛尋找線索，想要探明這種全球最大加密貨幣未來的前景如何。

CoinDesk數據顯示，截至發稿，比特幣價格上漲2.8%，至33,588.28美元。在過去24個小時裏，比特幣價格最高觸及36,621.58美元，最低觸及30,305.30美元。CoinDesk追蹤來自於Bitstamp、Coinbase、itBit和Bitfinex等加密數字貨幣交易所的價格。

與此同時，加密貨幣集體大漲，乙太坊漲11.3%，報1,092.3美元；萊特幣漲13.9%，報140.57美元，瑞波幣漲10.5%，報0.2947美元。

據CoinDesk 1月13日消息，Skew數據顯示，在2021年的前兩週，共145億美元的比特幣期權交易在Deribit上進行，已經佔2020年總量的25%。

據統計，從2016年到2020年底，比特幣累計下跌20%及以上的情況總共出現了10次；下跌30%的情況出現了7次；跌幅超過48%的情況共有4次。

騰訊美股引述投資諮詢公司Fundstrat Global Advisors的首席數字策略師David Grider表示：「我們認為，比特幣價格的回調是健康的。」他補充說，並不認為最近的價格走勢表明比特幣已經見頂。

對於那些一年前購買了這種數字貨幣的投資者來說，到目前為止他們仍舊獲得了超過300%的收益。就比特幣在這一年時間裏的飆升走勢而言，有眾多的神秘謎團有待揭開，其中之一就是確定到底是誰推動了其價格上漲走勢——比特幣基金、動能投資者、億萬富豪、日內交易者、企業甚至是機構投資者都被提到是比特幣大漲背後的推手。

同樣困難的是，如何才能找出導致最近兩天比特幣累計下跌最多26%的原因。在有些人看來，美元匯率回升可能是原因之一。美元結束了長期的跌勢，原因是美國國債收益率的上升提振了美元的吸引力。

有分析人士表示，美元走軟是通貨膨脹交易的一部分，從股票到大宗商品，這一切都從中受益。如果美元出現升值，或許是許多資本盛宴終結的信號。