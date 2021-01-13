雷軍﹕50歲時曾考慮退休　目前只有一個條件決定是否退休

小米（1810）創辦人兼首席執行官雷軍接受內地傳媒訪問時指出，在50歲時曾考慮退休，又指出現時考慮退休與否只有一個前提﹕就是公司是否仍需要自己。若小米不再需要自己，便是退休之時。

雷軍指出當自己踏入50歲時，確實感到惶恐，因覺得無法面對已經老了。可是在40歲時卻無這種諗法，因40歲時仍覺得有無限可能。在自己快到40歲時，有一次在夢中醒過來，就想曾經辦一家偉大的公司﹑做一些偉大的事情。到了40歲時覺得一事無成，當時想知道自己是否還有勇氣及決心，因此決定創辦小米。

他又指出自己昨己職業生涯的最大挫折，是金山軟件（3888）於1996年差點關門﹑差點無法支薪，當時每一晚也無法入睡。經過那次挫折後，變得極為在意現金流，因不希望再次遇上無法發薪酬，所以此後由他負責的公司，怕非常在意現金累積。

太保守讓他差點錯過互聯網時代

雷軍亦指出，太保守曾讓他自己差點錯失互聯網時代，當時只創辦了卓越網，促使他在金山於2007年上市後休整反思，得出的結果是要順勢而行。

曾有一段時間，外界稱雷軍為雷布斯，在訪問中他指出可以祟拜Steve Jobs不一定要成為第二個Steve Jobs，要學習對方的精神，又指出Steve Jobs是獨一無二，難以複製。