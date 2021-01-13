「聯匯之父」祈連活：制度行之有效　今年下半年經濟將大幅反彈

新冠肺炎疫情持續，隨疫苗短期內面世，景順首席經濟師祈連活（John Greenwood）預期，今年多個地區經濟增長有望反彈，其中美國經濟增長4%，中國則可達7.5%。

料已發展國家經濟將迎來大幅反彈

他於記者會上表示，環球央行「放水」剌激經濟，當今年下半年，大眾意識到疫情穩定及日常經濟活動正恢復正常，已發展國家的經濟將迎來大幅反彈，情況與2008年金融海嘯不同；當時相關國家經濟復甦步伐，均在很長一段時期內表現緩慢及低於平均水平。

祈連活預期，今年多個地區經濟增長有望反彈，其中美國經濟增長可達4%，中國則可達7.5%。

他進一步解釋，大規模貨幣及財政政策刺激下，大型經濟體的廣義貨幣及信貸增長保持強勁，當消費者及企業重拾信心，將釋放去年所累積額外儲蓄，意味著消費、投資及就業的恢復速度，均有望遠超一般的後經濟衰退時期，並錄得強勁反彈。

至於香港經濟，他指香港除了疫情外，仍受社會事件影響，因為較難估算，合理情況下相信今年下半年經濟將錄得較強增長，全年料達3、4%。

祈連活相信，消費者及企業重拾信心，將釋放去年所累積額外儲蓄，消費、投資及就業的恢復速度有望遠超一般的後經濟衰退時期。（資料圖片）

貿易戰下 中國轉發展高增值產業

提到近年中、美兩國關係持續緊要，祈連活相信，對華強硬已是美國共識，即使美國政府換屆，對華政策不會大幅轉變。若果參考80年代美國對日本爆發貿易戰，當時日本主動發展高增值產業，如科技業，相信中國亦會有此改變。

有「聯匯之父」之稱的祈連活，再次重申聯繫匯率制度運作亦一如以往，符合制度設計初衷，不論金管局買入或沽出美元，都不會對聯匯制度做成壓力，沒有需要改變制度；又強調，聯匯制度有助香港參加國際離岸貨幣市場，若香港想成為國際金融中心，就必須維持港元及美元掛勾。