WhatsApp改條款　帶挈Signal下載量飆43倍　兩強對戰涉一關鍵人物

近期最多人談論的議題之一，是「你開左Signal未？」什麼？不知道Signal是什麼？不打緊，其實就是Telegram﹑WhatsApp﹑Line﹑WeChat及Kakao外，另一個通訊軟件。既然只是另一個通訊軟件，為何卻成為眾人的茶餘飯後話題？不就是與WhatsApp更改了用戶資料條款，用戶需與該通訊軟件母企Facebook共享資料有關。

在極為重視個人私隱的時代下，自然引發市民熱議，加上被稱為「真人版鋼鐵奇俠」的Tesla行政總裁馬斯克號召轉會下，將這一波通訊軟件移民潮變得更為激烈。在1月6至10日期間，Signal的下載量按周大升43倍。

Tesla行政總裁馬斯克於Twiitter上帖文，建議WhatsApp用戶轉用Signal。（Twitter擷圖）

獲WhatsApp創辦人注資5000萬元

同為通訊軟件，雖然打對台，但Signal與WhatsApp有一點點關係。WhatsApp的創辦人之一阿克頓（Brian Acton），正是Signal的投資者之一。在2018年，阿克頓向Signal Messenger注資了5,000萬元（美元‧下同），並成立Singnal Foundation，希望可以為用戶提供加密的訊息應用服務。

阿克頓是相當重視個人私隱。對私隱這議題的執著與堅持，願意當年離開由他一手創辦的WhatsApp，以及放棄了一筆總值13億元的股份。Facebook於2014年2月，以天價190億元收購WhatsApp，進取的出價足以令人側目。

Facebook入主後，阿克頓與Facebook行政總裁朱克伯格及營運總監桑德伯格（Sheryl Sandberg） ，就WhatsApp的私隱政策及廣告收入上發生意見分歧，所以決定放棄自己有份創立的WhatsApp，亦放棄了一筆巨額股份。

上周下載量暴增

離開WhatsApp後，阿克頓在2018年向Signal Messenger注資了5,000萬美元，並成立Singnal Foundation，希望可以為用戶提供加密的訊息應用服務，更以「向私隱說『你好』」為該應用程式的口號。當時，Signal行政總裁Moxie Marlinspike指出，將會利用資金請增聘人手、擴充業務。可以說阿克頓這位WhatsApp的創辦人，讓Signal發展上到另一個台階。

Signal已面世一段時間，引發該通訊軟件在上周短期內暴增，當然是WhatsApp更改用戶個人私隱安排有關。據研究機構SensorTower發表的數據指出，在1月6日至10日期間，Signal在蘋果AppStore和GooglePlay商店的全球下載量是前一星期的43倍至約750萬，打破了Signal單周甚至是單月的下載量紀錄。

Signal在香港的熱爆。在香港區的蘋果AppStore，該通訊軟件登上免費應用程式排行榜的首位，而緊隨其後分別是同為加密通訊軟件的Telegram、MeWE，而WhatsApp則排行第8位。順帶一提，根據數據公司Apptopia的數據指出，加密通訊軟件Telegram在上周三至周日，全球下載次數亦達560萬。

觸發同名醫療公司股價急升

Signal熱爆之際，亦引發一隻叫Signal Advance的德州小型醫療設備公司股價爆升。雖然Signal上周五（8日）已在Twitter發文澄清，自身業務與Signal Advance並無任何關係。可是在周一（11日）時，股價曾高見70.8元，當日收市報38.5元，在短短3個交易日，股價由0.6美元起，累計升63.5倍。不過在當地時間周二（12日）卻大瀉74.1%至10元。在高位接貨的投資者，肯定是傷得非常嚴重。