法興續推出中移動及中海油等股份輪證產品

受到美國政府禁止美國投資者投資多間與中國軍方有關的企業影響，近日3家包括摩根大通、摩根士丹利、高盛的美資投行提早終止多隻衍生產品的買賣。除受投資禁令影響的中國移動（0941）、中國聯通（0762），亦包括納入這些企業的恒指和國指相關窩輪和牛熊證。

法興上市產品銷售部亞太區主管陳其志認為，投資者決定是否入市主要看市況表現，關鍵是仍有發行商積極推出輪證產品，而美國的制裁不會影響投資者在輪證產品條款上的選擇，預期輪證市場的投資金額和氣氛亦不會減弱，以該行為例近日依然積極推出中移動、中國海洋石油（0883）等相關輪證。

蔡秀虹：去年牛熊證成交額至逾2萬億

在談及去年本港輪證市場表現時，法興證券上市產品銷售部副總裁蔡秀虹指，去年牛熊證成交金額及佔比超越窩輪，同比上升14.9%至22,898億元，佔大市成交比例 7.2%；窩輪成交金額同比下跌 7.7%，佔大市成交比例 6.9%。輪證於去年的總成交金額與2019年大致持平，同比上升 2.6%。同時，輪證新上市產品數目破5萬。

她續指出恒指輪證成交較2019年有所下跌，市場焦點逐步投放在科技股板塊，當中騰訊、阿里巴巴及 美團窩輪成交合計佔43.4%，而ATMX股﹕即騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）及小米（1810）的牛熊證成交合計則佔10.2%，資金亦集中以好倉部署。

周翰宏：可多留意中概股回歸相關股份

法興證券上市產品銷售部董事周翰宏認為，今年首月延續去年年底強勢，投資環境適合以輪證部署。預計，今年窩輪及牛熊證市場成交額較去年微升，而窩輪及牛熊證總成交額佔大市成交比例將輕微下降。個股窩輪及牛熊證，尤其是 ATMX 成交佔比及產品發行量則繼續上升。

周翰宏建議，投資者可捕捉如吉利（0175）、比亞迪（1211）、小米、港交所（0388）等强勢股。至於牛熊證，由於市場波幅增加，收回風險或較高，不適宜用作逆勢操作。

同時，由於市場波幅增加，界內證方面，策略上應以短線為主，以接近「入界」的產品部署。他又認為除互聯網科技類股外，投資者亦可留意的板塊及主題包括A股相關金融類股、5G生態圈相關股、綠色能源相關股及中概股回歸熱潮相關股份等。