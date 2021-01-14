財經評論│聯想曠視擬發CDR　回A集資或成新趨勢

中國繼去年九號公司（上海﹕689009）首間以中國存託憑證（CDR）企業登陸A股後，昨日聯想 （0992）及市傳曠視科技均計劃以CDR形式回歸A股。投資者可關注日後CDR會否成紅籌股回A集資的新趨勢。

聯想向港交所提交公告，宣布董事會已批准可能發行CDR、並向上交所科創板申請CDR上市及買賣的初步建議，又擬發行的新股佔擴大後的公司已發行普通股股份總數不超過10%。

據《彭博》報道，聯想預計於上海科創板上市，並將集資15億美元（約116億港元），將與中金公司合作，料上半年完成上市。聯想表示，擬將發行基礎股份的所得款項用於新技術、產品及解決方案的研發、相關行業的戰略性投資，及補充本公司的營運資金。

聯想升近1成兼創逾5年高

聯想回A發CDR消息一出，股價應聲彈高，全日收報8.83元，升9.7%，並創近5年半新高。信誠證券聯席董事張智威表示，昨天聯想股價彈高已反映發CDR對估值會有所提升，投資者會參考其CDR價格從而影響港股價格。

建銀國際亦認為聯想發行CDR將成為推動估值的催化劑，因可吸引更多內地投資者參與，同時，公司軟件服務收入增長快速，將可提供更高的利潤率及提升盈利，有助長遠獲重估，相信有關業務於2021至22年度年均複合增長達30％，目標價上調至10.5元，維持「優於大市」評級。

聯想去年個人電腦出貨量增長強勁，IDC發布去年第四季個人電腦付運數據，聯想上季個人電腦付運量按年升29%至2,310萬部，增速高於行業增長26.1%。調查機構Gartner發表的報告指，聯想電腦在環球市佔達27.1%，排行第一。

另外，曾於港交所遞表上市的曠視科技亦轉戰A股。內地傳媒引述北京證監局備案公告，曠視科技正在接受中信証券上市輔導，同樣擬以公開發行CDR形式在上交所科創板上市。

曠視科技作為人臉識別技術公司，早前因被指涉嫌侵犯新疆穆斯林少數民族人權，遭美國列入制裁名單。公司曾在2019年8月時於港交所遞表，但由於美國制裁的關係，以及有指曠視因財務數據不達標，而擱置在港上市。

聯想回A發CDR消息一出，股價應聲彈高，全日收報8.83元，升9.7%，並創近5年半新高。

美國投資禁令促使中資股回A集資

近期，有多家中資股被美國政府制裁，禁止美國人投資，令涉事股份被捱沽，同時對中資企業融資渠道帶來壓力。

張智威認為紅籌股以CDR形式回A集資會成為新趨勢，「要知道現時已上市的紅籌股融資渠道已缺少的美國ADR的一邊，唯有向中國尋求融資方案，『去不到左，便去右邊』，故此紅籌股往A股市場集資料成新趨勢。」

甚麼是CDR （中國預託證劵）？

CDR （Chinese Depository Receipt，中國預託證券） 是指在境外的上市公司 （包括香港） 將部分股票托管在當地保管銀行，由中國境內的銀行機構發出證明書 （CDR） ，在境內A股市場上市，是境外上市中資公司回歸A股市場的方式之一。

2018年3月，國務院批准開展CDR試點，以邀請制形式歡迎具備超過2,000億元人民幣市值的境外上市科技企業上市。而當時滿足這一條件的境外上市紅籌企業僅有阿里巴巴、騰訊、百度、京東、網易等巨企，大多數中概股都無法達到市值要求。

小米 （1810） 原本有機會成為首隻以CDR形式上市的公司，小米原定於2018年7月16日在上交所A股發行CDR，但在6月19日，小米宣布暫緩發行CDR，先在香港H股上市，再在中國市場發行CDR。 其後在2019年8月，有報道指小米跟中證監在估值上無法達成共識，宣布押後CDR發行計劃，一個月後，小米正式撤回CDR上市申請，獲中證監接納，最後首個CDR發行計劃以流產而告終。而其後一直沒有公司以CDR形式上市。

直至內地去年4月放寬紅籌公司回歸A股的上市門檻，在《創新試點紅籌企業在境內上市相關安排》公告重新提到支持紅籌企業申請境內發行股票或存託憑證（CDR）。已在海外上市紅籌企業的市值要求調整為符合下列標準之一：

（一）市值不低於2,000億元（人民幣，下同）；

（二）市值200億元以上，且擁有自主研發、國際領先技術，科技創新能力較強，同行業競爭中處於相對優勢地位。

而與小米有密切關係的九號公司＝在去年10月29日正式上交所科創版上市，成為上交所科創版第一間以CDR形式的上市公司。該股份上市首日便大升1倍，上市至今累升3.4倍。