瑞銀將向存戶收費　丹麥供樓不用息　QE年代銀行「不缺錢」

環球央行大放水，「錢唔係錢」！據瑞銀一份內部備忘錄指出，從今年7月起存款餘額逾25萬瑞郎（約218萬元）的客戶，將按其總額收費，收費率為0.75%。瑞銀已證實有關備忘錄的內容。

據文件內容，瑞銀認為負利率影響日益明顯，所以決定降低向客戶收費的門檻。瑞銀會考慮客戶在該行的抵押貸款及投資，以決定是否收取有關費用，預料約5%以下的客戶受影響。

歐洲央行目前存款機制利率為負0.5厘，主要再融資利率及邊際借貸利率分別是0及0.25厘。歐洲實行負利率多年，其中丹麥的日德蘭銀行（Jyske Bank）2019年更祭出負利率按揭，以年息負0.5厘，向房屋業主批出10年期貸款，而近日當地金融機構 Nordea Bank Abp 提供20年期定息為零息的按揭，即業主只還本金不用付息。丹麥央行長時間行負利率政策。

瑞銀今年7月起存款餘額逾25萬瑞郎（約218萬元）的客戶收費。﹙資料圖片﹚

陳鳳翔︰經濟愈有問題 銀行放貸愈保守

香港城市大學客座教授、香港銀行學會高級顧問陳鳳翔認為，負利率在歐洲推行多年，一般是在央行和商業銀行之間才體現，「你（商業銀行）錢多，我（央行）迫你給我利息，然後我就接納你的存款」，但商業銀行會否將負利率轉嫁其客戶，大多都對此很有保留，盡量避免，因為此舉會導致存款流失。「但若發展到收取利息費用，可謂取捨之下，該些存款對銀行並不緊要。」

他相信瑞銀只對一部分客戶收取此等費用，亦反映體恤普羅大眾，不希望對銀行服務使用產生太大反應及迴響。他補充，經濟愈是有問題，銀行放貸取態愈保守，所以銀行對於吸納存款的態度，亦在有關動作上體現出來，今次情況不會是單一事件，有關勢頭會陸續體現，當地其他銀行亦會參考，倣傚有關做法，「不止一間銀行如此的處境，其他銀行也都不會介意有一些存款流失」。至於受影響的客戶的存款資金，他相信有機會流向其他外幣例如歐元、美元，或者高息的人民幣。

他直言歐洲負利率成為常態，歐洲負債嚴重，「若為救市而派錢，但無錢下又再舉債，利率低到無可再低，國家能否償還到合理水平的部分債項，一定不會是三五年間的事，經濟前景亦未見樂觀」。對於有銀行推負利率按揭，他認為買樓者未必真的受惠，可能有利息以外的其他費用需支付。

陳鳳翔指，負利率目前一般仍是央行和商業銀行之間才體現。（龔嘉盛攝／資料圖片）

禤惠儀︰港未見大趨勢行負利率

至於香港推負利率的空間，渣打銀行香港行政總裁禤惠儀回應指，香港低息環境已經存在了一段時間，她未見到有大趨勢或氣氛會收取利率費用，相信有關情況是個別銀行決定，故她認為香港行負利率言之尚早，但補充銀行存款充裕，一方面息口會偏低，但銀行多了很多財富管理及增強收益的需求，這方面帶動了金融業務生意，以及客戶亦會對財富管理需求增大，她相信銀行會整體檢視與客戶關係而定價，而非看單一因素而決定是否收費。