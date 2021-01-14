港股升近一年高位　科指破頂　騰訊迫近630元

美股收市變動不大，市場等候美國候任總統拜登更多刺激經濟政策的細節，亦關注國會對總統特朗普的彈劾聆訊。道指收市報31060點，跌8點。納指報13128點，升56點。標指報3809點，升8點。

【16:20】ATMJ強勢回上

港股表現甚佳，恒指收市報28496點，全日升261點或0.93%，創近一年高位；恒生國指收報11299點，升114點，或1.02%；恒生科指午後曾見8901點，創新高，收市報8895點，升225點或2.6%。大市成交金額2077.16億元。

「ATMJ」強勢回上，騰訊（0700）以全日最高位收市，飆升5.6%，收報629.5元，直迫1年高位633元，成交金額227.5億元，全日維持成交額首位；成交額排第二的阿里（9988）全日升5%，收報235元，成交金額130.9億元京東（9618）升2%，收報353.4元；美團（3690）升5.7%，收報313.2元。

領漲大市的中國海洋石油（0883）升6.23%，收報8.18元，創30天新高；藥明生物（2269）升6.1%，收報104.7元。

制裁股繼續獲捧，中移動（0941）刷30天新高，全日升2.6%，收報47.15元；中國聯通（0762）同樣創30天新高，收升2.6%，報5.05元；中國電信（0728）也刷新高，收報2.3元，升3.14%。

能源股保利協鑫能源（3800）最高見1.49元，收報1.42元，仍升15.5%%，成交金額50億元。協鑫新能源（0451）收報0.295元，仍漲5.4%。

運動股安踏（2020）先升後跌，其後再回升，收市報130.3元，升0.23%；李寧（2331）反跌0.2%，收報49.15元；中國動向（3818）漲8.3%，收報0.78元。

車股走勢個別，長汽（2333）跌6.3%，收報26.8元，吉利（0175）全日微升0.31%，收報32.8元，廣汽（2238）跌0.63%，報7.85元，比亞迪（1211）跌3.5%，報249元。

【15:28】微盟集團漲8%

恒指維續升幅，現報28440點，升204點或0.72%，國指升100點，報11285點，恒生科指升200點，報8870點。

微盟集團（2013）創新高，現漲8%，新報19.68元。中芯（0981）最高見28.2元，創30天新高，現升5.7%，報27.7元。

【15:32】內地股市低收

內地股市低收，上證收市報3565點，跌32點，深成收市報15707點，跌295點，滬深300收市報5470點，跌107點，創業板收市報3089點，跌41點。

亞太區股市普遍高收，日股收市報28698點，升241點，澳洲ASX 200指數收市報6715點，升28點，台灣加權指數收市報15707點，跌62點，韓國KOSPI指數收市報3149點，升1點。

【14:04】恒指午後升幅擴大

恒指午後升幅擴大，報28439點，升204點，國指升115點，升11300點，恒生科指升224點，報8894點。

騰訊（0700）報622元，升4.4%，阿里（9988）升4.7%，報234.4元，美團（3690）升6.1%，報314.4元。

【12:10】港股半日升139點

恒生指數中午收市報28375點，升139點或0.49%。恒生科技指數最高見8875點，刷新高，收報8871點，升201點或2.3%。國指升79點或0.71%，報11264點。大市成交金額億1,102.7億元。

有傳特朗普政府決定不在將內地科企納入制裁名單，「ATM」顯著回湧，騰訊（0700）最高見625元，回上30天線，中午收報622元，仍升4.4%，半日成交金額117.07億元居首位。阿里巴巴（9988）收報233.8元，升4.5%，成交金額58.8億元，為第二大成交股。美團（3690）收升5.6%，313元。

保利協鑫能源（3800）擬折讓配股，最高見1.49元，中午收報1.44元或升17.1%，成交金額34.86億元。協鑫新能源（0451）收報0.3元，揚7.1%。

鴻海旗下富士康集團（2038）與吉利（0175）合作成立合資公司為全球汽車及出行產業提供一站式服務，今早富士康股價一度升18%，最高見1.44元，中午收報1.41元，仍升15.6%。吉利則升2%，收報33.35元，成交金額20.75億元。其他汽車股華晨中國（1114）升0.75%，收報6.71元。比亞廸（1211）跌2.5%，收報251.6元。東風（0489）跌1.4%，收報9.48元。長汽（2333）跌1.8%，收報28.1元。

中移動（0941）中午收報47.6元，升3.6%%；聯通（0762）升2.6%，收報5.05元；中國電信（0728）收報2.32元，升4%。

中海油（0883）最高見8.15元，觸及30天線位，半日升5.2%，收報8.1元，成交金額24億元。中石化（0386），最高見4.05元，中午收市報3.97元，無升跌。

【11:58】美麗華曾高見16.1元

美麗華（0071）炒上，曾高見16.1元，最新報15.58元，抽升14.6%。

【11:23】保利協鑫升逾17%

保利協鑫能源（3800）擬折讓12%配股 淨籌逾41億元，現升17.1%，報1.44元，最高見1.45元。

恒生指數新報28362點，升126點或0.45%。

上證中午收市報3588點，跌10點，深成報15239點，跌125點，滬深300報5517點，跌60點，創業板報3118點，跌11點。

【10:50】安踏刷新高見135元

港股升幅收窄，恒生指數新報228323點，升87點或0.31%。恒生科技指數報8816點，升146點或1.69%。國指升56點或0.51%，報11241點。大市成交金額億800億元。

「ATM」高開，騰訊（0700）升逾4.28%，現報621.5元。阿里巴巴（9988）升3.6%，現報231.8元。美團（3690）升逾半成，現報312.6元。

運動股安踏（2020）第四季安踏品牌產品，零售金額按年錄得低單位數增長，股價今早先低後高，曾飆升3.8%，刷新高見135元，新造價130.8玩，現升0.62%，成交金額49.14億元。李寧（2331）升0.3%，現報49.4元；中國動向（3818）升4.2%，現報0.75元。

盈富基金（2800）再次投資遭美制裁的中移動（0941）新造價47.4元，升3.2%；聯通（0762）現升3.1%，報5.07元；中海油（0883）升3%，新報7.93元。盈富基金則升0.28%，新報28.48元。

【10:15】盈富基金重新投資中移動等3藍籌

盈富基金（2800）從今日（14日）起再次投資遭美國制裁的3隻藍籌股。3隻藍籌股分別為中移動（0941）﹑聯通（0762）及中海油（0883）。

中海油最新報7.88元，升2.3%，聯通最新報5.03元，升2.2%，中移動最新報47.4元，升3.2%。

【09:41】車股走勢個別 比亞迪跌3.1%

車股走勢個別，長汽（2333）升1%，最新報28.9元，吉利（0175）最新報34元，升4%，廣汽（2238）升0.4%，報7.932元，比亞迪（1211）則跌3.1%，報250元。

【09:30】內地股市低開

內地股市低開，上證報3584點，低開13點，深成低開81點，報15283點，滬深300低開21點，報5556點，創業板低開28點，報3101點。

【09:20】恒生指數高開172點

恒指高開172點，報28408點，國指高開97點，報11282點，恒生科指報8774點，高開105點。

「ATM」齊齊高開，騰訊（0700）升逾2%，報608元。阿里巴巴（9988）升3.6%，報231.8元。美團（3690）升2.2%，開報302.8元。

中國平安（2318）升1.7%，開報102.7元；國壽（2628）升0.6%，報17.98元。友邦（1299）回吐0.7%，報101元。中移動（0941）升逾1%，報46.45元