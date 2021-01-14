「女股神」連續7天增持百度　股價30日內漲近4成創兩年新高

有「女版巴菲特」之稱的知名投資人凱瑟琳·伍德（Catherine Wood）對中概股興趣濃厚。數據顯示，1月12日，她旗下的方舟投資（ARK Invest）再度加倉內地科技巨頭企業百度。自2021年以來，該機構連續第7個交易日加倉百度。

ARK Invest管理多隻ETF位居2020年美股ETF業績排行榜前列。ARK Invest日前召開了月度視頻會議。Catherine Wood再度高調唱多特斯拉，押注百度，並稱傳統的股票和債券充滿了「價值陷阱」。數據顯示，自2021年以來，該機構連續7個交易日加倉百度。

《彭博》顯示，去年12月10日，ARKK（方舟-顛覆式創新ETF）首次建倉百度，購入17萬股；到了12月30日，ARKK對百度的持倉量飆升至170萬股，而這個時候ARK Invest旗下三大ETF基金ARKK、ARKW及ARKQ（方舟-自動化技術和機器人ETF）均擁有百度倉位。截至今年1月12日，方舟投資旗下基金共持有超過332萬股百度股票，市值接近7.95億美元。在方舟投資三隻旗艦ETF中，百度是ARKK的第8大持倉（權重佔3.31%）、ARKQ的第5大持倉、ARKW的第26大持倉。

過去，百度曾計劃在2019年量產部份自動駕駛汽車，使用該公司的開源自動駕駛平台阿波羅（Apollo）。（中新社）

因「女版巴菲特」的增持，以及市場傳百度考慮自己生產電動汽車的消息發酵，百度股價一飛沖天，一個月內漲超38%，創兩年多以來新高。

市場分析認為，ARK重倉百度，是看重百度在自動駕駛方面所積累的實力，以及入局造車所帶來的巨大想象空間。

在ARK Invest的持倉中不乏中資股。在ARKQ-自主技術和機器人ETF中，京東為第5大持倉股，持有京東約88.6萬股，市值約8,009萬美元，權重佔3.62%。在ARKW-下一代互聯網ETF中，百度為第31持倉，前31的中概股有騰訊、貝殼、虎牙。該基金持有百度約33.2萬股，市值約7,295.2萬美元，權重佔1.25%。

在此次視頻會議上，針對投資者的提問「怎麼看待蘋果或許進入造車行業，會不會對特斯拉形成威脅」，Catherine Wood表示，即便是蘋果進入也不會撼動特斯拉的行業地位。不過，Catherine Wood在近期的一次視頻活動中提到，鑑於目前股票的估值較高，投資者做一些獲利了結、多儲存一些現金沒有壞處。但長期來看，她依然認為創新科技將帶來豐厚回報。