高通併購半導體新創企業Nuvia　涉資14億美元

消息稱，高通（Qualcomm）昨日（13日）以14億美元收購晶片初創公司Nuvia，並將其技術應用到智能手機、筆記本電腦和汽車處理器領域。

高通表示，該交易得到了微軟、谷歌、宏碁、華碩、博世、通用汽車、榮耀、HMD、惠普、聯想、LG電子、LG移動、一加（OnePlus）、OPPO、Vivo、小米、松下和索尼等合作伙伴的支持。

據內媒《新浪財經》報道，分析人士稱，這筆交易表明，高通在與競爭對手蘋果公司和監管機構進行了數年備受矚目的專利授權訴訟後，開始要重新確立其在晶片性能方面的領先地位。

高通 （路透社）

Nuvia由蘋果公司三位負責iPhone晶片的前半導體高管創立，一直致力於定製CPU內核設計，將來可用於服務器晶片中。雖然如此，高通還是準備更廣泛地利用Nuvia的處理器，將其用於旗艦智能手機、下一代筆記本電腦、信息娛樂系統和司機輔助系統等領域。

雖然筆記本電腦製造商傳統上向英特爾採購處理器，但近幾年來，高通已開始向三星電子和微軟等公司供應PC晶片。分析人士稱，這筆交易意義重大，因為它有助於減輕高通對Arm的依賴，後者已被高通的競爭對手英偉達（Nvidia）斥資400億美元收購。

當前，高通的晶片大多使用直接從Arm獲得授權的計算內核，而Nuvia的內核使用Arm的底層架構，但都是定製設計。對高通而言，使用更多定製的核心設計（蘋果也採取了類似舉措），可能會在短期內降低一些Arm的授權成本。從長期角度講，也更容易轉向競爭對手的架構。

雖然高通和蘋果已經解決了專利使用費的糾紛，但Nuvia和蘋果卻一直爭執不下。2019年，蘋果起訴了Nuvia CEO傑拉德·威廉姆斯三世（Gerard Williams III），指控後者在仍受僱於蘋果公司時，就為Nuvia招募了蘋果員工。雖然如此，蘋果卻沒有起訴Nuvia。