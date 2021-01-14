醫渡科技（2158）暗盤部署　聶Sir料飆逾七成　首周則有望見50元

今日多隻焦點新股公布招股結果，包括醫渡科技（2158）、網上車市（1490）、稻草熊娛樂（2125），下午有部分券商即將開放暗盤交易。

醫渡科技可謂全城瘋搶，一共接獲117.4萬份有效申請，超越14年前工商銀行（1398）的98萬人認購紀錄。獨立股評人聶振邦指，醫渡科技在百萬人搶購之下，中籤率雖然仍有20%，但實際上分貨未至於「好散」。

經重新分配後，醫渡科技國際配售部分連同超額配股的發售股份達1.01億股，當中8名基石投資者佔6,188萬股，即其他國際配售的大戶投資者共約4,000萬股。以220名大戶計算，平均每名大戶分貨18萬股，平均成本約470多萬元。

醫渡科技35至38元可吼

聶振邦直言，在大戶無法搶貨的情況下，加上昨日有傳醫渡科技在機構投資者的暗盤市場錄得67元成交，升幅達154%。故此，他傾向看好醫渡科技暗盤價可見42元至45元，較招股價有七成至八成升幅，上市後首周更見48至50元。

對於一眾無貨者而言，聶振邦建議盡量不要高於40元以上追貨，較理想的價位在35元至38元。長遠而言，他認為醫渡科技業務前景吸引，主業是行業少有的醫療AI，但暫時尚未有盈利，估計要待一兩年後發展才會更趨成熟。他相信，上市後短期內升1倍可獲利離場。

稻草熊娛樂貨源集中

至於其餘兩隻新股－網上車市、稻草熊娛樂，聶振邦便較為看好稻草熊。他認為稻草熊娛樂分貨較為集中，撇除3名基石投資者，首22大的國際配售投資者合共獲分3,780萬股，平均每名大戶獲分171萬股，平均成本超過1,000萬元。

他相信稻草熊娛樂初期街貨「供不應求」，有機會暗盤高見7.6元至7.8元，約三成的升幅；上市後一星期則見8元至8.2元。

網上車市大戶成本低難炒起

然而，三隻之中他較為看淡網上車市。雖然網上車市一手中籤率只有0.43%，但該股國際配售共204名承配人，撇除4名基石投資者及112名僅獲配發五手或以下的承配人，獲大額分貨的大戶有88名，配發合共5,800萬股，每名大戶成本僅80多萬，故缺乏炒高的誘因。他估計，網上車市暗盤或高見1.4至1.5元，升幅約一成多，上市後首周或見1.6至1.8元。

聶振邦建議，有意參與這三隻新股的投資者，可先考慮醫渡科技，始終其行業具稀有性，加上有國際配售暗盤成交價作參考；其次是稻草熊娛樂，原因是其貨源較為集中，平均每名大戶成本高；最後仍有資金才考慮網上車市。