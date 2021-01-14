中美關係｜李小加﹕冀美國新政府上場　往後政策隨機性減少

美國候任總統拜登（Joe Biden）即將在下周三（20日）上台，市場人士憧憬中美關係可緩和。港交所（0388）前行政總裁李小加出席瑞銀大中華研討會時表示，冀今年地緣政治中的政策隨機性（randomness）會減少；但亦提醒，現時美國內部分化環境將如何影響到他們的對外政策，仍然難以預計。

李小加指出，上年市場在中美地緣政治關係中，面對的最大困難不是各項新政策推出，而是政策的隨機性及不確定性，難以預料誰人會受影響及政策是暫時性或是永久性等。對於美國新政府即將上場，他希望今年市場無需再面對隨機性的政策，但仍強調美國的對華政策暫難預測，「（新政府上場）我不認為應自動假設生活會變得易過些，有機會更加困難」。

展望今年金融市況，李小加表示雖然疫苗已經面世，但料中長期才能開始發揮作用，短期還要持續應對疫情反覆及確診數目仍多等問題，相信上半年環球經濟仍具挑戰，但下半年會有所改善。不過他提到，港股具韌性，近期成交額強勁及健康。

被問到下一站的去向時，李小加稱，自己是夢想家，有很多計劃希望達成。其中，他希望能做到將資金引流至有資金需求及具回報潛力的中小型企業，並通過數碼平台方式令小型企業能更便利地及便宜地取得融資。