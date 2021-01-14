星盛商業（6668）招股入場費3919元 引新世界任基投｜新股IPO

星盛商業（6668）今起至下周二（19日）招股，招股價介乎3.2至3.88港元，每手1,000股，一手入場費3,919元，預期1月26日上市。公司擬發行2.5億股股份，10%公開發售，

公司是大灣區領先的商業運營服務供應商，在全國其他區域管理多個項目，集團的品牌系統主要包括城市型購物中心「COCO Park」、區域型購物中心「COCO City」及「iCO」、社區型購物中心「COCO Garden」以及高檔家居佈置購物中心「第三空間」。

截至2020年9月30日，按於深圳的運營中購物中心數量計算，集團排名第一。

財務數據方面，2017財年至2019財年公司總收入分別為2.78億元（人民幣．下同）、3.29億元及3.87億元，複合年增長率達18%，同期錄得淨利潤4,794萬元、7,779.5萬元及9,560萬元，複合年增長率為37.7%。2020年上半年，公司錄得總收入3.06億元，按年增長6.7%，淨利潤9,014.1萬元，按年增長14.4%。

基石投資者一共有4家公司，包括新世界發展旗下的Pilgrim Ever、深創投旗下SCGC資本、招商局作為股東之一的深圳市旗昌、由雙城資本管理的Virtues Origin SPC。