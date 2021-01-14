醫渡科技暗盤收漲1.2倍　聶Sir：明恐高開低走　宜50蚊邊追

今日有5隻新股同日公布招股結果，並開放暗盤交易。其中，逾百萬人抽的醫渡科技（2158）今日於各大暗盤平台均見倍升。根據富途暗盤顯示，醫渡科技曾高見70元的高位，較招股價26.3元高出1.6倍，及後升幅收窄，收報58.65元，仍較招股價高出123%。

獨立股評人聶振邦指，醫渡科技暗盤表現已經超出他原先預期。不過，觀乎醫渡科技街貨量只有1.18億股，若果明日開市後換手率高達1倍以上，料再炒高的可能性較低。

醫渡短期上望65元

聶振邦認為，由於醫渡科技在暗盤市場呈現高開低走格局，建議投資者明早首掛後一小時繼續觀望，如果出現橫行走勢便可考慮進場買入。他提到，假如憂慮醫渡科技仿京東健康（6618）這樣累升多日，進取型投資者可於50元水平考慮追入，但短期的潛在升幅估計達60元至65元，要突破65元以上則視乎大市氣氛。

至於另一隻反應十分熱烈的新股－網上車市（1490），暗盤收報1.83元，升48.78%，每手帳面賺2,400元。聶振邦亦認為其表現比預期更佳，但走勢比較似醫渡科技，上市後同樣有機會呈現高開低走的格局，建議1.4元至1.5元追入。較謹慎者，則可觀察2至3日後才決定入市。

稻草熊先低後高 漲逾三成

稻草熊娛樂（2125）早段曾倒跌14%，低見5.01元，聶振邦指該股表現令人「跌眼鏡」，質疑是大戶出貨所致。不過，稻草熊娛樂其後拗腰走上，愈升愈有，一度漲逾三成，高見7.8元，收盤報7.71元。一手1,000股，每手帳面賺1,830元。