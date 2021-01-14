匯源果汁遭DQ　1月18日上午9時生效

匯源果汁（1886）對「維持除牌決定」表示失望且不同意有關決定，董事會認為公司已盡最大努力及已動用一切可用的資源嘗試滿足復牌的條件。

《億歐網》今日（14日）報道，2018年3月，匯源果汁因債務危機被停牌。起因是在沒有得到董事會批准、沒有簽訂協議、也沒有對外披露的情況下，匯源果汁向匯源集團旗下的北京匯源 （大股東朱新禮持有該公司絕大部分股權）借出了42.75億元人民幣貸款。

這行為違反了港交所上市規則中關於「關聯交易申報、股東批准及披露」的條款。

2018年6月，港交所介入匯源果汁違規事件，要求匯源對公司股票復牌列出的相關條件，包括對相關貸款進行法證調查、公布調查結果、公布所有欠缺的財務業績等。

2020年1月31日，匯源通過公吿形式公布了調查結果，但結果仍不能讓聯交所上市覆核委員會同意覆盤。

2020年12月9日，聯交所上市覆核委員會舉行覆核聆訊，以覆核除牌決定。

2021年1月6日，聯交所致函公司吿知公司股份的最後上市日期將為2021年1月15日，而股份的上市地位將於2021年1月18日上午九時正起被取消。

1月13日晚間，上市覆核委員會通知公司其已決定維持除牌決定。