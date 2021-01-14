英國成港人移民熱門地　美銀料今年內引致2800億元資金外流

移民海外再次成為香港市民不時談論的話題，英國便是其中一個熱門地點。若大量港人離開香港，既帶來人才流失，難免引致資金外流。那麼會引致多少資金流出香港？據美銀最新發表的報告，預料單是今年內選擇離港赴英的香港居民，將會導致2,800億元資金流走。

去年6月底國安法實施後，英國政府宣布給予本港逾300萬名BNO持有人，從今年1月31日起可申請在英國居留5年。居住滿5年後，再於1年後申請入藉英國，即最快6年獲得英國國籍。

據英國內政部去年發表的報告，預料有關措施今年實施後，將會有15.3萬港人選擇前往英國。

那麼會有多少資金撤離香港？美銀以離港者皆出售一個價值753萬元的物業，及將強積金提取後推算，或會引致2,800億元資金流走。

英國是港人考慮移民的熱門地點之一。（資料圖片）

料合共逾32萬人移居英國

英國內政部又預期，從去年起計的5年內，將合共32.16萬香港居民選擇移民當地，不過預料移居人數會持續減少，最終引發的資金外流影響將會逐步減退。美銀預期在這5年內，合共有5,880億元從香港外流。

該行策略師張俊謙預料，資金外流將會導致港元兌美元偏離7.75強方兌換保證；惟在低息環境下，不會對本港利率市場帶來影響。