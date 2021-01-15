美股收市│納指道指破頂後倒跌收市　上國防黑名單小米ADR斷崖插水

美股周四峰回路轉，納指與道瓊斯工業指數分別創下歷史新高，卻倒跌收市。唯代表美國中小型企業的羅素2000指數創歷史高位並在收盤保持升勢。 受被放入美國國防部制裁名單拖累，小米ADR股價斷崖式插水，曾低見18.32美元，比前一天收市價跌14.23%，比香港收市跌約9% .

美股配图 图源路透

周四美股早盤上漲，道瓊斯工業平均指數日間曾高見31,223.78，創歷史新高；納斯達克綜合指數以13,220.16點破頂；而三大指數中途偏軟，收盤都出現小幅倒跌。道指跌約69點，跌幅為0.2％，接近30,992，而標準普爾500 SPX指數收盤報3,796下跌14點 。納指數收市報13,113點，下跌約16點。

值得關注是小盤股指數羅素2000周四也創歷史新高2164.32點，並以2,155.35點收盤，報漲43點左右。

周四開盤前，數據顯示美國首次申請失業救濟人數的增幅超過預期。據美媒報導，新當選總統的拜登預計將在周四晚上公佈一項可能接近2萬億美元的聯邦支出計劃，包括以家庭為單位的另一輪直接資助。

小米ADR成交量大增股價插水

小米資料圖片（路透社）

美國總統特朗普政府1月14日向中國連番採取行動，國防部將9家中國公司列入與解放軍有關的中國企業制裁名單，禁止國民進行投資，其中包括飛機制造商中國商飛（Comac）和手機制造商小米（Xiaomi）。有關消息一出，美國上市的小米ADR股價斷崖式插水，曾低見18.32美元，比前一天收市價跌14.23%，比香港收市跌約9% 。其後股價有所回升，收市報19.75美元，跌7.54%。小米ADR成交異常活躍，周四單日成交量達到1,827,478股，是65天平均每日成交量的9.77倍。

新上榜國防部9家中國企業中另一美國上市的中概股籮筐技術公司（LKCO）股價則跌2.13%.

而周四剛被美國商務部宣布加入實體管制清單的中國海洋石油總公司（CNOOC ），股價卻大升，周四在紐約交易所收市報102.71美元，作5.1%單日升幅。因果關係令人費解。