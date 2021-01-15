小米遭美列入黑名單　開市瀉逾11%見29蚊　專家料這個位較有支持

美國總統特朗普（Donald Trump）政府1月14日向中國連番採取行動，國防部將9家中國公司列入與解放軍有關的中國企業制裁名單，其中包括飛機制造商中國商飛（Comac）和手機制造商小米（1810）。

名單上的公司會受到一項新的美國投資禁令限制，迫使美國投資者在2021年11月11日前出售所持有黑名單公司的股份。

受消息拖累，小米ADR急挫，盤中一度低見18.32美元，收市跌7.54%，報19.75美元，折算收報30.63港元，較港收市價32.65元低6.2%。

該股今早﹙15日﹚開市，大瀉11.17%，低見29港元，成交額15.72億港元。

光大伍禮賢料股價在26至28元有支持

光大新鴻基證券策略師伍禮賢表示，市場原先無預期小米會出現這類政治風險，加上其股價最近都在30港元水平高位徘徊，故跌幅明顯。之前不少被制裁股份，包括中移動﹙0941﹚、中海油﹙0883﹚、三大基建股等股價反彈，都是經過好漫長、好大的跌幅後才出現，故預期，未來短時間，如兩周或一個月，相信投資都未必肯入市或撈底博反彈。

他又提到，今次行政命令，除了美國個人或投資者於今年1月11日起不能買入受制裁企業外，昨日命令升級，今年11月11日起美國公民不能再持有相關股份，原先持有的都要沽，這對小米影響大少少。

伍禮賢預期小米在26港元至28港元較有支持。