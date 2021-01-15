醫渡科技（2158）首掛高開121%　每手贏近3200元　追貨吼實呢個位

醫渡科技（2158）今日﹙8日﹚首掛，開報58.25元，較招股價26.3元高121%，成交額13.08億元，最新市值525.29億元。每手100股，不計手續費，每手帳賺3,195元。

醫渡科技每股定價26.3港元，每手100股，公開發售階段獲1,633.84倍認購，共接獲117.43萬份有效申請，一手中籤率20%，認購200手穩中一手。

專家籲在50元水位吸納

醫渡科技昨暗盤收市已升逾1.2倍，收報58.65元。高寶集團證券執行董事兼分析員李慧芬指，料醫渡科技昨日暗盤低位約52元至53元，會是上市首日支持位，可在50元附近作吸納，短線上望60至70元。

獨立股評人聶振邦則指，觀乎醫渡科技街貨量只有1.18億股，若果明日開市後換手率高達1倍以上，料再炒高暗盤收市價的可能性較低。他續稱，由於醫渡科技在暗盤市場呈現高開低走格局，建議投資者明早首掛後一小時繼續觀望，如果出現橫行走勢便可考慮進場買入。聶振邦提到，假如憂慮醫渡科技仿京東健康（6618）這樣累升多日，進取型投資者可於50元水平考慮追入，但短期的潛在升幅估計達60元至65元，要突破65元以上則視乎大市氣氛。

2020年財年收入飆4.5倍

醫渡科技成立於2014年，是一家提供大數據及人工智能技術解決方案的醫療技術公司，為醫療服務參與者以及監管機構和政策制定者提供服務並與之合作，業務覆蓋大數據平台和解決方案、生命科學解決方案及健康管理平台解決方案。

公司收入增長快速，總收入由截至2018財年的2,272萬元（人民幣‧下同）增加3.5倍至2019年財年的1億元，並在2020年財年進一步增加4.5倍至近5.6億元。不過，去年公司向外國政府銷售醫療設備和其他新冠肺炎預防用品，令收入大增，若扣除銷售防疫用品所得的一次性收入7,680萬元，截至2020年6月30日止三個月的總收入將由1.7億元減少至9,360萬元。然而，公司仍錄得虧損，2018至2020財年分別蝕9.8億元、9.3億元及15億元，去年財年首季亦蝕5億元。