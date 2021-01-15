恒指倒升77點　小米收市仍挫約一成　友邦、騰訊強勢

美股先升後跌，美國上周新申領失業援助人數96.5萬人超出預期，道指收市報30991點，跌68點。納指報13112點，跌16點。標指報3795點，跌14點。美國商務部將中海油列入貿易黑名單。另外電報道，美國政府將小米等9家中國企業，列入涉嫌與中國軍方有關聯企業的黑名單。

【16:10】港股全日反覆

港股先升後跌，午後回上。恒生指數全日升77點或0.27%，收報28573點；恒生科指跌勢反覆，收市跌119點或1.35%，收報8775點。國企指數微升21點或0.19%，收報11320點。全日大市成交金額2,539.83億元，連續三日成交金額超過2,000億元。恒指過去一星期累升665點。

保險股友邦（1299）收市前再創新高，最高見105.8元，全日漲3.7%，收報104.4元。平保（2318）升3.55%，收報103.1元，最高見103.4元，創新高；國壽（2628）升0.46%，收報17.64元。

遭制裁的小米（1810）一度插逾13%，收市報29.3元，收市仍挫逾1成低見29.3元，成交金額337.4億元。阿里（9988）表現強勢，收報241元，升2.6%，成交金額136.3億元。騰訊（0700）曾創歷史新高，最高見646元，收報645元或升2.5%；惟美團（3690）反跌1.8%，收報307.6元；同樣，京東（9618）跌0.85%，收報350.4元。

內銀股表現強勁，建行（0939）最高見6.28元，全日升1.8%，收報6.18元。工行（1398）最高見5.2元，收升逾2.6%，收報5.16元；招行（3968）曾飆逾8%，最高見62.05元，收報60.9元或升6.6%；郵儲行（1658）曾勁飆17%，最高見5.63元，收報5.27元或升1成，為表現最好國指成份股。

新股表現最強的醫渡科技（2158）收市報65.2元，較招股價高出1.48倍，全日成交金額逾70億元。

廣汽集團﹙2238﹚升19.49%，報9.38元，旗下公司稱今年可量產石墨烯電池。

【14:08】思摩爾逆市升6.5%

恒指跌幅收窄，最新跌46點，報28450點；恒生科指跌勢反覆，仍跌156點，報8738點。

小米（1810）跌幅收窄，現瀉11.3%，報28.9元。

汽車股受挫，吉利（0175）跌6.1%，最新報30.8元；比亞廸（1211）跌1.7%，新報244.8元。廣汽（2238）刷新低，最低見7.46元，新報7.64元，跌2.7%。長汽（2333）跌4.1%，新報25.7元。

思摩爾（6969）升6.1%，新報71.6元，最高見73.35元，刷新高。海信家電（0921）升2.3%，報13.36元。

【13:29】 港股午後急回

港股午後急回，恒指報28336點，跌160點或0.56%；國企指數反覆，跌90點或0.8%，報11208點；恒生科指跌248點或2.8%，報8646點。大市成交金額1,636億元。

小米大瀉12.25%，低見28.65元；吉利﹙0175﹚瀉7.01%，報30.5元。'

內銀股逆市升，建行﹙0939﹚及工行﹙1398﹚升逾2%。

阿里﹙9988﹚亦升1.97%。

【13:07】小米續插12%

小米午後跌勢加劇，瀉12.1%至28.7元，失守29元大關。

散戶築起「血肉長城」，於28.5元共有逾2,000個買盤，涉654萬股。

【12:10】小米續插11%

港股半日無升跌，恒指收報28496點，升0.19點或0.0%；國企指數反覆，跌11點或0.11%，報11287點；恒生科指跌145點或1.6%，收報8749點。大市成交金額1,408億元。

遭納入制裁名單的小米（1810）曾低見28.85元，中午收市報29.1元，續挫10.9%。暫時領跑的阿里（9988）則升2.6%，收報241.2元，成交金額66.41億元；騰訊（0700）收報633元或升0.55%，最高見644.5元，創歷史新高。

內銀股去年第四季業績強勁，建行（0939）最高見6.28元，半日升2.5%，收報6.22元。工行（1398）刷新高，最高見5.2元，收升逾2.2%，收報5.14元；招行（3968）曾飆逾8%，創新高，最高見62.05元，收報60.35元，仍升5.6%；郵儲行（1658）獲李錄創辦的對冲基金喜馬拉雅資本增持，最高見5.63元，收報5.31元，仍升10.9%，為表現最好國指成份股。

保險股亦貢獻大市，平保（2318）半日升2.1%，收報101.7元，最高見103.2元，刷新高；國壽（2628）升0.6%，收報17.66元，友邦（1299）再創新高，最高見103.8元，收報103.2元，仍升2.5%。

今日有5隻新股首掛，暫時以醫渡科技（2158）較招股價高1.37倍表現最好，收報62.35元。

【11:35】小米插逾9%

恒指新報28581點，升84點或0.3%；國企指數倒升21點或0.2%，報11320點；恒生科指跑輸，跌110點或0.24%，報8784點。

特朗普政府宣布，將小米（1810）等9間公司列入與解放軍有關的中國企業制裁名單。小米最新插9.5%，新報29.55元。

騰訊（0700）最新報641元或升1.8%，最高見644.5元，創歷史新高。阿里（9988）升3.1%，報242.5元；美團（3690）跌0.8%，報310.8元。

港交所（0388）突破近期高位橫行，最新升1.9%，報466.6元，最高見471.6元，創新高。

【11:01】騰訊破頂

騰訊（0700）升穿640元，最高見641元，創歷史新高，最新報639元，升1.5%。

【10:10】阿里巴巴升2.4%

阿里巴巴﹙9988﹚重上240元大關，該股現報540.6元，升2.4%，成交額35.7億元。

港股由跌轉升，恒指現漲92點，報28589點。

【10:10】郵儲銀行爆升13.2%

郵儲銀行﹙1658﹚爆升13.2%，報5.42元，被形容為巴菲特接班人的李錄日前買入10億股郵儲銀行H股。

【09:50】恒生指數低開102點

港股輕微偏軟，恒指現報28449點，跌47點或0.17%；國指報11298點，跌1點或0.01%；科指報8768點，跌126點或1.42%。大市成交額475億元。

受美制裁影響，大市瀉9.34%，報29.6元。舜宇光學﹙2382﹚及瑞聲﹙2018﹚分別瀉3.17%及2.57%。

焦點新股醫渡科技首掛，現企61元，較招股價續升131%。

ATM方面，阿里﹙9988﹚升1.53%，騰訊﹙0700﹚及美團﹙3690﹚分別跌0.15%及0.51%。

建行﹙0939﹚逆市升1.81%，報6.18元，成表現最佳藍籌。

【09:20】恒生指數低開102點

恒生指數低開102點，報28394點。國指跌49點，報11249點。小米（1810）傳被美國政府納入黑名單，今早低開逾11%，開報29元。中海油（0883）低開1.6%，報8.05元。

騰訊（0700）平開報629.5元。阿里巴巴（9988）升1.3%，報238元。美團（3690）升0.5%,報314.8元。

藥明生物（2269）升0.5%，開報105.2元，平歷史高位。招商銀行（3968）績後升逾3%，報59元。