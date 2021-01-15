銀行公會施穎茵︰香港下半年或見較強勁復蘇　全年經濟有望正增長

滙豐香港區行政總裁施穎茵今年輪任為銀行公會主席，她出席公會會議後表示，新冠肺炎疫情持續了一年，估計今年下半年香港可能有機會見到較強勁的復蘇，全年經濟有望錄得正增長。公會今年繼續努力和各會員、監管機構、社會各界保持溝通及合作。

她指今年市場仍有不確定性，香港下半年才可能見較強勁復蘇，是因為疫苗接種、經濟數據增長需時。貸款增長方面，去年已相對較慢，但相信今年下半年會見到更多活動，希望信貸表現會加強。她相信未來維持低利率狀態，包括拆息。

銀行壞賬方面，施穎茵指，在艱難營商環境會有挑戰，但整體香港信貸質素型維持高水平，相信是因為業界強力管理風險之餘，亦都因為監管機構有完善的指引給予業界，雙方共同努力下，風險管理做得相當足夠。至於歐洲行負利率已多年，她未見到負利率情況會蔓延至香港的可能。香港市場資金流動性非常充裕，有足夠能力抵禦不同周期及衝擊，目前的流動性狀況應會維持一段時間。

去年虛擬銀行與大銀行之間就eDDA等收費協議有爭議，公會若面對虛銀請求介入，會用何原則處理？施回應指，虛銀亦是公會成員，他們和公會內其他成員都一樣，大家都有充分溝通，虛銀作為會員，他們的角色以及他們參與公會內小組委員會的活動，相關的對話一直都有，所以公會不會有特別不同的處理。她稱，在溝通上、符合監管要求上、銀行業推動的議程，大家都有共同的理念，且推動數碼銀行。

跨境理財通方面，她指業界已做好妥善準備，正候監管當局公布細節。