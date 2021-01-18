港大倡差餉徵收率增至15%　取代部分辣稅　管理樓市需求

港大經管學院成立二十周年，日前發表「香港經濟政策綠皮書」，當中提及不少有關房屋政策的建議。

港大首席副校長、經濟學講座教授王于漸指，由於現行的額外印花稅、買家印花稅、新住宅印花稅等，均是交易、轉手徵費，對於壓抑住宅需求效果不佳，故此政府應考慮從需求管理著手。

提高差餉率取代部分印花稅 「睇吓用咩辣招醬」

港大經濟學副教授程騰歡提出，基於現行的印花稅措施可能會產生「副作用」，引致短期內房屋供應減少，削弱令樓市降溫的效用。他建議，以恒常物業稅取代交易稅，例如增加差餉徵收率，更有效規管樓價。差餉徵收率可由現行的5%，提升至15%，有需要可以再調整。被問及是否變相「減辣」，程騰歡便解釋指，「睇吓用咩辣椒醬，並唔係加辣或者減辣」。

他又指，政府可以為香港永久性居民提供自住業主豁免優惠，即維持原有5%差餉徵收率的稅項。另外，過去政府不時推出的差餉寬減，則由其他全面紓困措施取代，如現金發放。

港大經濟學副教授程騰歡建議，以恆常物業稅取代交易稅，例如增加差餉徵收率，更有效規管樓價。（資料圖片）

事實上，政府早前已經推出一手「空置稅」，就空置的一手私人住宅單位徵收額外應課差餉租值的200%。程騰歡認為，目前建議將差餉徵收率由5%上調至15%，相比政府早前提出的200%有明顯分別。不過，他坦言由於本港有逾半自置物業，相信增加差餉徵收率會有相當大的阻力，但政策推行視乎政府是否有意壓抑需求及為樓市降溫。

建議重推「租置計劃」

至於港大首席副校長王于漸再次提出建議政府出售公屋的計劃，他表示未曾就計劃與政府接觸。他又坦言，對於政府已經暫停二十多年的租置計劃，「我諗咗十年都諗唔到壞處」，又質疑政府提出減少回收單位令輪候冊人士更難上樓的原因。

王于漸更認為租置計劃是很具體的方案，「你諗下98年買咗（公屋）嘅人同無買嘅人，依家有咩分別？」。