Deliveroo完成進一步融資　令其公司估值超70億美元

外賣平台戶戶送（Deliveroo）今日（17日）表示，已從包括少數股東亞馬遜（Amazon）在內的現有投資者進一步融資1.8億美元，令公司估值超過70億美元（約546億港元）。

Deliveroo創辦人兼首席執行官Will Shu表示，這項投資將幫助公司繼續創新，開發新的技術工具來支持餐廳，為配送員提供更多的工作，亦為顧客提供更多的選擇。

Deliveroo在未來幾個月進行IPO，這將是倫敦3年以來規模最大的新股發行。此輪融資由美國投資者耐久資本（Durable Capital Partners）和富達管理研究（Fidelity Management & Research）牽頭。

英國倫敦Deliveroo的單車手正在向顧客送午餐。（Getty Images）

去年8月，英國競爭監管機構駁回了Deliveroo的當地競爭對手Just Eat Takeaway及Domino's Pizza的反對，批准了亞馬遜2019年5月收購Deliveroo之16%股份的計劃。

Deliveroo成立於2013年，總部設於倫敦，目前在全球12個國家、500多個城市營運，包括：英國、澳洲、法國、香港、新加坡等，聘請超過2,500名員工，平台現與超過80,000間餐廳及60,000名送餐專員合作。