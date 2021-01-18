高盛調高2021年美國經濟增長預期至6.6%

在Joe Biden公佈一項全面復興計劃、要求支出1.9萬億美元之後，高盛集團（Goldman Sachs）經濟學家上調2021年及以後美國經濟增長的預期。

綜合媒體報道，在報吿中，以Jan Hatzius為首的經濟學家預計美國經濟2021年將增長6.6%，高於先前預期的6.4%。現在預計2021年底失業率為4.5%，低於此前預計的4.8%。

上調經濟展望是因為期望拜登在民主黨控制的國會協助下，將提供大量的州財政援助，教育和公共衛生支出，以及失業保險福利，以抵禦目前處於破壞性最為嚴重階段的大流行病所造成的危害。高盛對2021年經濟增長的預估，在調查的84位經濟學家之中為第二高；預估中值為4.1%。

儘管他們並不期望拜登提議的所有內容都能獲得通過，但他們預測，額外的1,400美元個人刺激支付將在頭三個月導致可支配收入「大幅增長」。此前高盛把拜登將贏得的刺激規模預期，從先前的7,500億美元提高到1.1萬億美元。

據高盛的最新報吿，「我們現在預計2021年名義可支配收入將增長4.5%」，而此前的估計為3.8%。

高盛預計2022年美國國內生產總值（GDP）將增長4.3%，次年增長1.6%。經濟學家們表示，「我們並未改變針對美聯儲（Fed）的預測，繼續預計2022年之前不會開始減碼，升息將發生在2024年下半年」。

拜登即將上任的國家經濟委員會主任布萊恩·德澤（Brian Deese）警吿說，美國經濟正在「螺旋式下降」，呼籲迅速採取行動。