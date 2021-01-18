中國經濟│去年12月份內地社會消費品零售總額　按年增4.6%

國家統計局今日（18日）公布的數據顯示，2020年12月份，中國社會消費品零售總額40,566億元（人民幣‧下同），按年增長4.6%，增速比上月回落0.4個百分點。其中，除汽車以外的消費品零售額35,695億元，增長4.4%。

2020年，社會消費品零售總額391,981億元，比上年跌3.9%。其中，除汽車以外的消費品零售額352,566億元，下降4.1%。

按經營單位所在地分，12月份，城鎮消費品零售額347,06億元人民幣，按年增長4.4%；鄉村消費品零售額5,860億元，增長5.9%。2020年，城鎮消費品零售額339,119億元，比上年下降4%；鄉村消費品零售額52,862億元，下降3.2%。

內地疫情回穩，民眾的消費能力也逐步回升。（新華社）

按消費類型分，12月份，商品零售35,616億元，按年增長5.2%；餐飲收入4,950億元人民幣，增長0.4%，11月份為下降0.6%。2020年，商品零售352,453億元，比上年下降2.3%；餐飲收入39,527億元，下降16.6%。

按零售業態分，2020年限額以上零售業單位中的超市零售額比上年增長3.1%，百貨店、專業店和專賣店分別下降9.8%、5.4%和1.4%。

2020年，內地網上零售額117,601億元，比上年增長10.9%，增速比首11個月回落0.6個百分點。其中，實體商品網上零售額97,590億元，增長14.8%，佔社會消費品零售總額的比重為24.9%；在實物商品網上零售額中，吃類、穿類和用類商品分別增長30.6%、5.8%和16.2%。