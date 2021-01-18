中國經濟│去年12月中國規模以上工業增加值　按年增7.3%

國家統計局今日（18日）公布的數據顯示，2020年12月份，規模以上工業增加值按年實際增長7.3%（以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率），增速較11月份加快0.3個百分點。從按月看，12月份，規模以上工業增加值比上月增長1.1%。2020年，規模以上工業增加值比上年增長2.8%。

分三大門類看，12月份，採礦業增加值按年增長4.9%，增速較11月份加快2.9個百分點；製造業增長7.7%，增速與上月持平；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長6.1%，加快0.7個百分點。

分經濟類型看，12月份，中國國有控股企業增加值按年增長6.4%；股份制企業增長7.0%，外商及港澳台商投資企業增長8.5%；私營企業增長7.6%。

去年12月份，規模以上工業增加值按年實際增長7.3%，增速較11月份加快0.3個百分點。（路透社）

分行業看，12月份，41個大類行業中有35個行業增加值保持按年增長。農副食品加工業增長1.5%，紡織業增長5.2%，化學原料和化學制品製造業增長7.5%，非金屬礦物製品業增長7.5%，黑色金屬冶煉和壓延加工業增長10.7%，有色金屬冶煉和壓延加工業增長3.8%，通用設備製造業增長11.1%，專用設備製造業增長8.7%，汽車製造業增長9.7%，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業增長8.7%，電氣機械和器材製造業增長15.6%，計算機、通信和其他電子設備製造業增長11.4%，電力、熱力生產和供應業增長5.4%。

分地區看，12月份，東部地區增加值按年增長8.8%，中部地區增長6.9%，西部地區增長4.5%，東北地區增長8.3%。

分產品看，12月份，612種產品中有417種產品按年增長。鋼材12,034萬噸，按年增長12.8%；水泥21,333萬噸，增長6.3%；十種有色金屬575萬噸，增長8.6%；乙烯208萬噸，增長11.3%；汽車280.4萬輛，增長6.5%，其中，新能源汽車23.8萬輛，增長55.6%；發電量7,277億千瓦時，增長9.1%；原油加工量6,000萬噸，增長2.1%。

12月份，工業企業產品銷售率為98.4%，與上年同月持平；工業企業實現出口交貨值1.28萬億元人民幣，按年名義增長9.5%。