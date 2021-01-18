亞洲金融論壇｜余偉文：疫情下央行政策速度及規模「前所未見」

「新型肺炎」疫情持續，各國央行都「出招」支持經濟。金管局總裁余偉文於亞洲金融論壇（AFF）上表示，疫情下各國央行對的經濟刺激措施，不論速度及規模均是前所未見。

他指，在去年三月環球金融市場波動，央行推出貨幣寬鬆措施以支持經濟，包括減息及買債等，以支持經濟、就業及消費，又指央行行動亦具靈活及彈性，措施因應疫情而作出應對，惟要注意政策推出或退出時機，退出後更可能有重新推出支援措施。

另外，他認為疫情下金融數碼化亦成為趨勢，同時提高綠色金融及可持續發展的重要性。

日本金融廳長官冰見野良三（右上）表示，央行應避免債務過多等問題。

出席同一會議的日本金融廳長官冰見野良三（Ryozo Himino）就提到，疫情令市場出現流動性恐慌，日本央行亦推出政策應對，但認為央行要在疫情緩和時，重新審視哪一些政策起到作用，同亦要避免債務過多，令槓桿率上升，並思考過去推出的緊急措施，有哪一些是可以變成長遠政策。

馬來西亞國家銀行署理總裁周清蓮提到，疫情下不少金融服務都改到網上，央行要考慮網絡保安等問題；至於沙特中央銀行行長Ahmed Alkholifey就稱，疫情下央行推出的措施，對支援私營企業有成效，但同時要審慎應對政策退出時的問題，以維持市場穩定。