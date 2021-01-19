美國制裁｜從實體清單到禁投　「特襲」尾聲　邊份名單影響最大？

距離美國總統特朗普卸任只有兩日，特朗普上周仍「動作多多」，再禁止美國人或公司投資中國企業。其中，小米（1810）突然被加入中國軍方擁有或控制的企業名單之中，股價上周五﹙15日﹚大瀉一成。拆解多張制裁名單，那張影響較大？

過去兩年多，美國政府屢次「特襲」中國企業，出招的部門圍繞商務部、國防部及財政部，涉及五份名單，分別是商務部實體清單、商務部軍方終端用戶清單、國防部由中國軍方擁有或控制企業名單、財政部特別認定國民名單，以及財政部非特別認定國民中共軍方公司。

除了特別認定國民名單是針對中港官員外，其餘名單都是針對中國甚至香港企業或機構。

特朗普卸任在即，但仍出招制裁中國企業，包括小米。﹙資料圖片﹚

兩年出三招制裁中國

撇除針對中港官員名單，餘下4份名單可概括為兩大層面。一是阻止業務往來，限制美國公司向中國企業出口特定技術或貨品，如中國無人機製造商大疆便被列入美商務部實體清單；二是阻止投資，禁止美國人或公司購買被制裁的公司證券，最鮮明的例子包括中海油﹙0883﹚、中移動﹙0941﹚等。另外，美政府亦直接出招「封殺」業務，如禁止民眾在美國下載TikTok和微信（WeChat）。

禁技術效果 因企業而異

特朗普出招兩年多，效力如何？艾德證券期貨聯席董事陳政深表示，在美國這三招制裁之中，第一招禁止中資公司使用美國技術影響最細，因這並不是很容易執行。實際上，就算中海油（0883）被列入實體體清單，但禁令亦不適用於中海油的原油等碳氫化合物銷售，故對中海油與西方公司之間的合資企業不會有太大影響。

不過，對於中芯（0981）這類供應依賴美國公司的企業來說，限售令對其業務有直接衝擊。目前在半導體供應之中，美國公司市佔率高達50%、美國盟國日本市佔率達30%。

中芯國際是中國晶片業龍頭公司，已被納入了美國實體清單。（資料圖片）

封殺可靠打官司應對

至於封殺業務，如抖音，陳政深就認為相關公司，可透過分拆中國業務及國際業務來應對，還可以將中國業務分開上市作戰略發展，故實際影響亦不太大。加上，美國有健全的司法系統，公司可以透過司法途徑反擊。

事實上，特朗普針對TikTok共發出兩條行政命令，第一條依據為《國際緊急經濟權力法》。該行政命令為去年9月27日起禁止TikTok在美國境內的下載和更新、同年11月12日起將禁止美國互聯網運營商為TikTok提供服務。假如禁令全部實施，TikTok就會在美國被完全禁止使用。

但TikTok去年9月向華盛頓特區聯邦法院提起訴訟，挑戰行政令中關於禁止下載和更新的部分，9月27日晚禁令生效的最後時刻，該法院發出禁制令，Tiktok暫時成功阻止封殺。

TikTok面對美國制裁，以打官司應對。（美聯社）

禁投資影響最直接

反而在三招之中，對投資者而言，陳政深認為禁止美國人或公司投資影響最大，因在禁令下，會強制基金清倉，所涉及的公司如中移動及中石油都是中國的戰略性公司，「它們都是指數成份股，加上大量基金持有，單是強積金都很重倉，假如短時間受龐大沽壓，會影響股市穩定。」他笑言，要知道該措施殺傷力有多大，看中國的反應就一清二楚，今次禁止投資中移動及中石油，官媒一邊廂發文指該措施不會為該公司帶來大影響，但另一邊廂國家隊隨即入場托市。反而小米被列入清單，官媒沒有做同樣的事，雖然北水都有築起血肉長城托住，但從官方反應看得出兩者分別。

小米上周五突然被加入制裁之列，當日股價跌一成。（資料圖片）

小米有機會連踩兩個地雷？

就投資角度來看，陳政深認為中移動及中石油這類市值大的公司，北水要守著不大跌是不難，但要做到大升則有難度，故短線可能會出現反彈，但中長線股價發展不太樂觀。

至於小米則睇得更淡，因除了美國投資者不能投資之外，他認為未來很大機會將受到行政命令13873的制裁。該命令規定點名俄羅斯、中國、伊朗、委內瑞拉馬杜羅政權、北韓和古巴等六個國家及政權為「外國對手（foreign adversaries）」，美國與它們進行進行信息及通訊技術與服務供應鏈相關的交易時，有權介入評估和處理該交易。陳政深認為這個政策有機會影響小米的海外業務，故是直接影響其基本面。

美國候任總統拜登和候任副總統賀錦麗，於特拉華州公布經濟紓困方案，外界關注拜登對華態度。（AP）

對華強硬是國策 惟基金仍會投資中國

對於拜登即將上場，陳政深認為基金經理仍會持觀望態度，因基金經理首要任務是不要跑輸大市，他們未必會博拜登撤回行政命令，因現時對中國強硬是國策，「就算國人想緩和，都不會想屈服，政治都是講姿態，短期內他未必會大動作撤回行政命令」。不過，他坦言中國疫情後的經濟復甦領先全球，基金不會完全不投資中國，但會選擇性投資，資金或會流入制裁名單以外的優質公司如騰訊（0700）。