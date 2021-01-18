內媒︰螞蟻配售基金縮水三分之一　近260萬戶退出

內媒財新1月18日消息指，螞蟻配售基金的1,359.72萬戶持有人降至1,100.85萬，減少近260萬戶；鵬華基金退出份額最多，為43.56億份；中歐基金持有人減少最多，為91.17萬戶，但人均退出份額不大，華夏基金大戶退出多。

2020年11月，已經完成上市定價的螞蟻集團在上市前急剎車，因監管部門認為其不達標，上交所最終發佈了暫緩其上市的決定。鵬華、中歐等五家基金公司為螞蟻量身定製的600億元人民幣戰略配售基金最終作出了按淨值退出後轉為場內LOF（上市型開放式基金）的安排。

具體數據如下。

華夏基金產品戶均持有金額從發行成立時的3,818份，降至3,040.8份。

易方達產品戶均持有金額從發行成立時的6,382份，變為戶均5,571份。

鵬華產品戶均持有金額從發行成立時的4,295份，變為3,380份。

中歐產品戶均持有金額從發行成立時的4,562份，變為4,094份。

匯添富產品戶均持有金額從發行成立時的3,921份，變為3,174份。

2020年9月22日晚間，易方達、匯添富、華夏、鵬華、中歐五家基金公司宣佈與螞蟻集團簽署戰略投資者認股協議，將推出以發行價認購螞蟻股票的新基金。

2020年9月25日，螞蟻配售基金正式開售，封閉期18個月，歷時14天，最終完成了600億元的目標上限規模，累計認購客戶數超千萬。

2020年11月3日，上交所發布暫緩螞蟻集團上市決定。隨後，5隻螞蟻戰配基金發聯合聲明，稱投資者可退出螞蟻配售基金。