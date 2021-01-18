中銀：將為運輸署新咪錶提供BoC Bill收款服務

中銀香港（2388）指，配合運輸署將推出的新停車收費錶，該行作為新咪錶的收費服務營辦商之一，將為新咪錶提供綜合收款及支付服務。

運輸署將於今年1月20日開始逐步推出新咪錶，預計於2022年上半年在全港完成安裝約12,000台新咪表以取代現有咪錶。中銀香港將為新咪錶提供BoC Bill綜合收款服務，涵蓋非接觸式支付，包括 Visa payWave、感應式 Mastercard、銀聯閃付的非接觸式信用卡及相關的電子錢包（即 Apple Pay、Google Pay 及 Samsung Pay），以及二維碼支付，包括支援使用中銀香港流動應用程式 BoC Pay 及雲閃付的銀聯 QR、轉數快、AlipayHK及WeChat Pay。

中銀信用卡（國際）有限公司總經理黃金岳表示，截至2020年底，BoC Bill商戶零售點比2019年上升53%，中銀香港繼去年為部分專營巴士路線提供電子支付方式繳付車資後，今年配合新一代電子咪錶的推出，提供多元化的電子支付服務，未來該行將繼續拓展電子支付至其他交通工具。

如客戶使用中銀香港BoC Pay繳付泊車費，可同時賺取積分，每消費港幣1元可賺取1分。繳付泊車費時亦可選擇以積分即時抵銷泊車費用，每250積分當作港幣1元使用，逢星期一可享優惠，以八折積分抵銷簽賬，即每200積分便可當作港幣1元以繳付泊車費。