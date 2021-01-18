亞洲金融論壇｜歐達禮：冀監管機構共同合作　應對氣候變化的威脅

香港證券及期貨事務監察委員會行政總裁歐達禮（Ashley Alder）出席亞洲金融論壇（AFF）致辭時表示，在氣候相關財務揭露方面，延續去年的目標，證監會跨越不同的部門來應對環境與氣候所帶來的挑戰，亦是重要的改變。

歐達禮指出，首要目標是需要採取更多措施來應對氣候變化帶來的威脅，以及為投資者就有關上市公司披露應對環境和氣候的相關資料進行量化。他指，披露不單單是財政上，更包括碳排放、企業投資的指標，以至他們如何面對氣候變化所帶來的影響。

金融穩定委員會（Financial Stability Board）於2015年成立了氣候相關金融披露專責小組（TCFD）。TCFD制定了一項幫助企業和金融機構持續衡量和評估的框架，帶出與氣候有關的風險及其對氣候變化的影響。因此，對香港的首要具體行動就是要求所有上市企業完整地披露有關氣候變化的信息，而且必須在2025年前與所有TCFD的建議保持一致。

證監會的另一策略目標是協助國際財務報告準則（International Financial Reporting Standards）建立一個全球可持續性標準制定，以及現有的國際會計準則委員會。而新委員會的標準將以TCFD要求為基礎。

氣候變化帶來長期影響

歐達禮指出，氣候變化無疑會帶來長期的影響，這是非常關鍵，亦取決於眾人所做的決定。對於投資者，關鍵是企業如何解釋和使用投資決策過程中的可持續性指標和與氣候相關的數據。

他更表示，香港的地域雖小，但在氣候變化方面的金融影響力至關重要。因此，在氣候和環境金融層面，自然是全球領導者。而且，香港擁有龐大的資本市場包括內地企業，應對氣候變化的解決方案，很大程度上取決於中國能否成功地完成減排目標。他期望各監管機構和政府機構共同合作，面對挑戰。