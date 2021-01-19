歐盟計劃將歐元金融服務中心從倫敦移到歐盟

綜合媒體1月19日報道，歐盟一名資深議員週一（1月18日）表示，如果歐盟希望提升歐元在美元主導的全球經濟中的地位，就需要制定一個「總體計劃」，將歐元金融服務中心從倫敦轉移到歐盟。

歐洲議會資深議員Markus Ferber表示，如果歐盟想與美元競爭，就需要一個與之相匹配的金融體系。Markus Ferber說：「我們需要一個明確的、循序漸進的總體規劃，幫助關鍵的金融企業從英國轉移到歐盟。」

此前，有消息稱，歐盟委員會正制定政策草案，旨在削減對美元依賴，加速歐元國際化進程。草案稱，自特朗普執政以來，美國多次強調美元在全球金融體系中的主導地位，這不僅幹擾歐元獨立性，還對全球金融市場穩定性帶來負面影響。歐盟如果想保持其國際地位，就必須要擁有與規模相稱的金融實力。

中國社會科學院歐洲研究所國別研究室副主任、中德合作研究中心秘書長鬍琨副研究員在接受第一財經採訪表示，長期以來，美元霸權對歐洲和全球金融市場帶來一定負面影響，歐元國際化提速旨在加強歐盟在金融體系中的獨立性。此外，這還將惠及全球投資者，使其分攤投資風險，歐洲或成美國市場外的另一塊投資目的地。

環球銀行金融電信協會（SWIFT）的數據顯示，2020年10月，歐元的全球支付份額自2013年以來首次超過美元。儘管在2020年11月，歐元再度被美元所反超，但二者權重比例相差不大，均為37%左右。