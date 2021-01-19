拜登上任│美元上漲　交易員料美元升勢只是短暫性

撰文： 朱冠美 最後更新日期： 2021-01-19 22:46

自近期創下低點以來，美元兌一籃子其他主要貨幣的匯率已累計上漲逾1.5%，與外界對2021年美元將大幅下挫的預期相若。一些投資者和分析師預計，任何升勢都是短暫的。

《華爾街日報》今日（19日）報道，FactSet的數據顯示，昨日（18日）美國股市和債市休市的同時，洲際交易所美元指數從1月5日的89.4升至近91。89.4是自2018年4月中旬以來的最低水平。

美元回升之際，預計拜登（Joe Biden）提名的美國財長人選耶倫（Janet Yellen）將發出信號，暗示新政府不會像美國總統特朗普（Donald Trump）那樣不時提出讓美元走軟的要求。

在期貨市場，投資者紛紛押注美元走軟。根據加拿大皇家銀行（Royal Bank of Canada，RY）對美國商品期貨交易委員會（Commodity Futures Trading Commission, 簡稱CFTC）數據的分析，對美元下跌的淨押注幾乎與去年9月底一樣高，這是自2018年4月以來市場看法最負面的一次。

許多人預計，隨着全球從新冠危機中復甦，美元今年將走軟。其觀點是，全球經濟回暖將導致一波資金離開美國避險資產的浪潮，到世界其他地方冒險和尋求更高的回報。這意味着賣出美元買入其他貨幣，推動美元貶值。

最引人注目的預測之一來自花旗集團(Citigroup Inc., C)的策略師，他們預期美元的潛在跌幅高達20%。

與此同時，不斷上升的收益率使美國國債成為更具吸引力的投資。對美國政府增加支出、增加國債發行量以及最終通脹將上升的預期推高了國債收益率，尤其是在民主黨贏得佐治亞州參議院兩個席位使該黨控制了國會後。

有人懷疑高收益率能否給美元帶來重大提振。儘管美國國債收益率上升，且美國國債收益率與德國或日本國債收益率之間的差距達到去年3月初以來的最大水平，但仍不足以真正吸引更多投資者。美聯儲已承諾將把利率保持在較低水平。