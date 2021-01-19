本港去年10至12月失業率達6.6%　創16年新高　失業人數達24.4萬人

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-01-19 16:45

政府統計處公布，去年10至12月經季節性調整的失業率由9至11月的6.3%上升至6.6%，為16年來的高位，。就業不足率則保持不變，維持於3.4%的水平。

政府指出，失業人數（不經季節性調整）由2020年9月11月的244,300人，上升至2020年10月至12月的245,800人，增加約1,500人。同期的就業不足人數亦由133,100人上升至133,800人，增加約700人。

期內總就業人數由365.01萬人下降至364.77萬人，減少約2,400人或微跌0.1%，失業人數增加0.6%至24.58萬人。

按行業分析，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率期內回升0.5個百分點至10.6%。其中，餐飲服務活動業的失業率升至13.8%。多個其他行業的失業率亦上升。

勞工及福利局局長羅致光表示 本地第四波疫情繼續影響本地消費氣氛及干擾經濟活動，勞工市場在短期內仍將顯著受壓。政府最近已推出針對性措施，為受重創的行業提供進一步支援，並將繼續密切留意相關情況。

他指出勞工處已於去年9月以試點方式，向參加其就業計劃的年長人士、青年人及殘疾人士發放留任津貼，鼓勵他們接受及完成在職培訓，從而穩定就業。此外，政府於今年1月初推出「大灣區青年就業計劃」，鼓勵香港青年人到粵港澳大灣區（大灣區）內地城市工作及發展事業。受僱的青年人會在18個月的資助期內被派駐到大灣區內地城市工作，目的是讓他們更深度接觸內地就業市場，親身體驗內地的生活文化和把握事業發展機遇。