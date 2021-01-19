「宏利MPF退休收益基金」首派息　吳清發：冀今年維持派息4厘

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-01-19 21:03

宏利於去年9月下旬推出的「宏利MPF退休收益基金」，今日宣佈首月派息為每基金單位獲得0.033港元，以基金單位首日價格計算，相等於年度化4%派息率，合乎預期。首次派息記錄日是1月18日，合資格的成員將在1月26日收到派息。

宏利香港副總裁兼僱員福利業務部主管吳清發表示，派息目標合乎預期，並較原先計劃本年度3月才開始派息提前了兩個月。原因是投資回報較預期理想，並且有信心可以維持年度化派息率4厘的目標。

吳清發更帶出兩項新措施，一是從今年4月開始，65歲或以上人士可以向宏利提出恒常指示，從MPF利息基金中分期提款；二是從今年第二季度開始，會把管理費0.99%的優惠拓展至MPF利息基金，只限65歲或以上成員。吳清發續稱，會繼續定期審視基金的收費水平，以為客戶爭取最大的回報。

債股比例各佔一半

負責該基金管理團隊表示，他們在強積金退休收益策略上的資產配置約6成為固定收益配置，其餘4成則是在股票上的配置。鑒於去年市場升勢，截至去年底，他們亦調整股票﹑債券配置為五五比例。對於日後也會繼續因應市場作出調整，但股票配置不會多於60%。

「宏利MPF退休收益基金」單位價格自推出後持續上升，截至1月15日，基金單位價格上升1成，總投資收益約4,000萬元。宏利提供數據顯示，宏利MPF退休收益基金的組成資產，當中為兩成是MPF新供款，八成是MPF轉移資產；在MPF轉移資產中，40%來自利息或保守基金，30%來自股票基金，30%來自其他。該基金的成員更涵蓋不同年齡層，18至64歲各自佔比率很平均。