兩日共獲60億北水熱捧　港交所晉身啡底股　植耀輝︰高追要守止蝕

撰文： 詹詠渝 最後更新日期： 2021-01-19 20:05

去年港股表現跑輸環球股市，踏入2021年，恒指發力追落後，擺脫頹勢！港股今日﹙19日﹚飆升779點，收市報29,642點，創逾一年半高位；成交額更突破3,000億元，破紀錄。

今輪升市動力顯然來自北水。港股通淨流入連續兩日創新高，合計近500億元人民幣北水進場。翻查資料，近年北水喜於農曆新年前，蜂擁來港買貨，惟風潮過後很快回歸平靜，投資者在港股近3萬點，要否小心被「割韭菜」？在成交暢旺及市場憧憬中概股加快回港上市，港交所（0388）亦屢創新高，首度晉身「啡底股」，又會否高處不勝寒？

港股大市全日成交高達3,015.8億元，創歷史新高，帶動港交所破500元，同創歷史高位。（路透社）

恒指今日﹙19日﹚最多升986點，高見29,848點，其後升幅收窄，收報29,642點，仍升779點或2.7%，創20個月新高。大市全日成交高達3,015.8億元，創歷史新高。其中，「北水」買貨力度持續加大，港股通淨流入昨日﹙18日）勁吸資近230億元人民幣，今日再創新高，錄得淨流入266億元人民幣，成為港股上升的功臣。

事實上，今年1月開局以來，北水持續湧港，恒指累飆2,411點或8.85%。三大指數成份股騰訊（0700）、中移動（0941）及中海油（0883）獲最多北水流入，合計超過1,000億元流入，三股年內分別貢獻大市398點、89點及57點，有份撐起恒指升勢。

而以往「牛市」受惠股港交所這兩日亦急起直追，單是周一及今日已經獲60億元流入，其股價今日收報501元，晉身「啡底股」，1月累計貢獻恒指233點。目前，北水已持有6.05%的港交所，堪稱「大戶」。

「牛市」受惠股港交所，這兩日獲60億元北水流入。（資料圖片）

人民幣升值 北水追捧港股

此情此景，與2015年「港股大時代」似曾相識，恒指同樣是成交大增至過千億，更首次突破2,000億元成交，港交所創歷史新高。但今次不同的是，港股更為瘋狂。在北水「掃貨」下，每日成交2,000億元已非難事，港交所當年高位311.4元，今日已突破500元。

《彭博》報告指出，今年內地投資者仍會繼續透過港股通買入港股，因他們要加強海外資產配置，以及因人民幣升值，在A﹑H股折讓擴闊下，港股估值吸引。

耀才證券研究部總監植耀輝亦留意到內地對於港股十分樂觀，認為港股估值便宜，加上人民幣升值，令港股吸引力大增，吸引內地基金大舉買入。不過，翻查資料，2017年至2019年的農曆新年前，北水都會蜂擁來港買貨，但臨近新年長假期就會沽貨套現「過肥年」。

對於農曆新年將至，北水會否在新年前獲利「割韭菜」，植耀輝則認為很難知道北水何時沽貨套現，但指今次升浪由北水推起，北水亦會有一日流出，故投資者亦要留這個風險。植耀輝料恒指會拾級而上，短期目標為上次高位，2019年的30,280點，現時距離目標只有約2%。

人民幣升值，在AH股折讓擴闊下，港股估值吸引。（資料圖片）

牛股「港交所」 大行目標差相差四成

在憧憬港股交投活躍下，港交所起哄，今日（19日）收市價501元，短短13個交易日已大升了近兩成，對大價股而言，殊不簡單。

然而，大行對港交所睇法就不太一致，瑞信看得最樂觀，目標價525元，該行預計港股2021年及2022年日均成交分別可達1,590億元及1,910億元，主要受惠北水持續買入以及新股來港上市。摩通及中金目標價亦達500元，分別是500元及517元；其餘大行目標價由380元至481元。換言之，最樂觀及最悲觀的目標價相差近四成。

高盛看得最淡，不單給予目標價380元，投資建議給予「沽售」。高盛認為，現價已反映港交所最高的績效預期，市盈率料達50倍，不但創下新高，亦似2015年初「港股大時代」時，該行認為投資者太過進取。

耀才證券研究部總監植耀輝表示，市場憧憬重磅股回港上市後，可進一步刺激成交，以及推出更多衍生工具。（張浩維攝）

植耀輝︰估值一定貴 但難保不升

植耀輝表示，近日北水持續流入港股，港交所亦是其中一隻北水愛股。港交所現時市盈率達60倍，植耀輝坦言以估值來看肯定不是便宜，「現時估值一定貴，但貴又不代表不會繼續升」。

他認為港交所的利好因素仍能支持其股價發展，如中概股回港上市及受北水帶動成交暢旺等。 「市場憧憬重磅股回港上市後，可進一步刺激成交，以及推出更多衍生工具」。在如此背景下，植耀輝認為，有貨應繼續持有，但就直言無貨的投資者在現階段追貨有些「尷尬」，假如高追要嚴守止蝕。