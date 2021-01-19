金管局：市民可於下周二至農曆年三十換新鈔

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-01-19 18:33

農曆新年將至，市民對於兌換新鈔封利是有需求。金管局表示，現時新鈔的庫存量達以往新年期間新鈔發行量的兩倍，「迎新鈔」更達三倍，換鈔時間由往年約兩星期延長至三星期，由2021年1月26日（星期二）至2月11日（星期四），即農曆新年前一天，市民毋需在開首數天趕往兌換新鈔。

金管局指，該局及3間發鈔銀行曾小心考慮是否在疫情期間繼續提供換鈔服務，然而現金提存是銀行必須為客戶提供的服務，即使取消今年兌換新鈔的安排，仍然會有市民到發鈔銀行提款或直接要求換取鈔票作派利是之用。為顧及這群人士及一些沒有電子支付渠道尤其是長者的需求，同時考慮到抗疫的重要性，銀行會採取積極措施保護客戶和員工。

在疫情下，該局鼓勵市民盡量使用電子支付方法派利是，例如利用網上或手機銀行經金管局的「轉數快」或市面上其他電子錢包，取代派實體利是，在新春佳節，各主要銀行和電子支付營運商將會配合提供各式各樣的推廣計劃，令以電子支付方法收發利是既方便又有趣，且免卻前往銀行兌換新鈔，安全又環保。

金管局表示，銀行的人流及風險控制措施包括：在整個兌換鈔票期間，確保每天均有新鈔供應，及提供大量的「迎新鈔」（一般外觀良好，適合封利是之用）；銀行會在換鈔期間增加櫃檯加快處理換鈔需求；加強社交距離及其他預防新型冠狀病毒的措施，及於銀行作出分流安排，例如在有需要時，向排隊輪候的市民派籌；個別主要銀行提供網上預約換鈔服務。