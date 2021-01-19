準備唱錢農曆年派利是？　一文睇清滙豐等三大發鈔行換鈔安排

撰文： 張偉倫 胡學能 最後更新日期： 2021-01-19 19:32

農曆新年將至，市民又再次為換用作封利是的鈔票作準備。在新冠肺炎疫情下，為減少市民人流聚集，及縮短輪候時間，各大銀行均作出相應安排。同時亦鼓勵市民向親友派發數碼利是。

配合農曆新年派利是這重要傳統習俗，滙豐今年鼓勵客戶使用電子渠道進行。利用PayMe或滙豐流動理財應用程式及滙豐網上理財的轉數快（FPS）功能，客戶便可向親友派發電子利是並送上祝福。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，這個農曆新年大家或許要保持社交距離，但科技卻能幫助該行延續傳統習俗。透過電子渠道，客戶便能隨時派發利是及為親友送上祝賀，方便快捷之餘亦更加環保。

與此同時，考慮到客戶和員工在疫情下的安全，滙豐將推出一系列措施協助客戶兌換新鈔。據滙豐最近的調查顯示，客戶仍希望能兌換實體鈔票封利是，因此作出特別安排。

滙豐會於1月26日至2月11日期間在零售銀行分行提供新鈔兌換服務。為減少排隊輪候時間及保持社交距離，滙豐亦會在分行推出特別措施，配合現行預防新型冠狀病毒的安排：

— 於1月26日至30日，滙豐分行，外離島分行、日夜理財中心、商業客戶服務中心、流動銀行外，會提早一小時於早上8時開始營業以應付客戶需求

— 客戶可前往分行即場領取籌號，於同日指定時間到該分行兌換新鈔

— 分行會設有特快櫃枱，為持有有效籌號的客戶提供總值3,000元的新鈔套裝，當中包括100 張20元新鈔及20張50元新鈔

— 客戶毋須領取籌號，亦可於分行兌換「迎新鈔」

— 滙豐尚玉及滙豐卓越理財客戶可聯絡客戶經理預留新鈔，以便於所選擇的時間及分行領取

該行指出，為保障客戶及員工的健康及安全，分行會繼續實施一系列的防禦措施，包括所有訪客及職員均需戴上口罩、進入分行前會進行體溫檢測、分行內有酒精搓手液提供、保持排隊距離，並在開放式櫃枱增設膠板。

渣扛從周二起提供換新鈔服務。（倪禮碧攝）

渣打﹕上午8時至10分行櫃位全作換新鈔

渣打銀行將於本月26日至2月11日（年三十），為市民提供新鈔及「迎新鈔」兌換服務。疫情下該行會有特別安排以減低人流聚集及輪候時間。同時鼓勵客戶利用本行的「e 利是」，透過 SC Pay「轉數快」，向親友收派利是，操作簡單又環保。

於疫情下，政府呼籲市民盡量減少聚集，為減少客戶外出聚集的風險，該行鼓勵客戶利用 SC mobile的「e 利是」，以 SC Pay「轉數快」向親友派利是及逗利是。完成轉數後，更有 12 款全新利是貼圖，讓客戶同時向親友送上祝福，並可參加大抽獎贏取豐富獎賞，詳情稍後公佈。

至於換迎新鈔安排，渣打指出分行兌換新鈔及「迎新鈔」安排如下:

— 實施人流管理及派籌，市民毋須在分行外輪候，減低人流聚集。

— 全線分行首三天會提早於上午8時開始提供兌換新鈔服務，上午8時至10時期間，分行櫃位將全部只提供兌換新鈔服務以加快兌換流程，縮短輪候時間，亦可令正常銀行服務更流暢。

— 兌換新鈔時限橫跨三個星期，讓市民有充足時間兌換，以起分流作用。該行會確保分行每天均有新鈔及「迎新鈔」供應。

— 為加強對前線員工及客戶健康之保障，各分行早已加強防疫措施，包括客人進入分行前需量度體溫、必須配戴口罩及使用酒精搓手液、輪候時設社交距離、分隔大堂等候區的座位、分行櫃位加裝膠屏、定期進行清潔消毒等。該行亦為職員提供防護裝備如口罩、面罩、手套及酒精搓手液等。

部份分行設坐椅以照顧有需要的長者。

渣打指出，每間分行的新鈔數量是因應該區需求而訂定，每天額滿即止。每位市民換新鈔的次數不限，唯每次最多兌換10元及20元新鈔各50張、50元、100元及500元新鈔各20張，及1,000元新鈔10張，迎新鈔兌換數量不限 。

中銀香港BoC Pay及手機銀行即將推出新電子利是功能。（資料圖片）

中銀﹕BoC Pay新增「拆利是」功能

中銀香港（2388）由1月26日至2月11日於全線分行（香港國際機場分行、所有銀行服務中心及保管箱服務中心除外）提供新鈔及「迎新鈔」兌換服務，而1月26日至30日期間，分行將提前1小時，即早上8時開始提供換鈔服務。

疫情關係，該行鼓勵市民透過BoC Pay及手機銀行派發電子利是，該行會加強分行換鈔服務的安排。除了繼續實施分流及防疫措施外，分行將設置新鈔兌換專櫃及提供總值3,000元的新鈔標準裝（包括100張20元及20張50元新鈔）。

中銀香港BoC Pay及手機銀行即將推出新電子利是功能。BoC Pay客戶除了可自選或自設祝福語，以及挑選精美的主題利是封外，今年BoC Pay新增「拆利是」功能，增添新年氣氛。客戶首次綁定/註冊BoC Pay及當月完成交易可獲20元獎賞。現有客戶每成功推薦一位親友綁定/註冊BoC Pay，亦可獲20元獎賞。

花旗﹕再度推出手機派利是功能

花旗銀行表示，去年推出電子利是大受好評，該行今年將再度推出手機「派利是」功能，讓客戶無須再到銀行兌換鈔票，也可隨時隨地遙距派利是。