通脹未重臨　大宗商品股已率先炒起　邊類股會隨其後？｜投資理財

撰文： 韋穎芝 最後更新日期： 2021-01-23 10:00

通脹將重臨？在全球正處於低通脹﹑甚至香港已連續6個月出現通縮，說通脹重臨似乎是不合時宜。可是投資市場卻正在為中美等地通脹再現而物色概念股。為何市場人士的想法與現實情況有這般大差別？不就是數據在反映過去，分析員是在預測未來的分別。

全球經濟正處於復甦階段，對多項生產資源需求正在增加。不論是銅﹑煤或鋼鐵，以及石油，整個大宗商品市場保持升勢，在原材料價格攀升情況下，市場人士預期通脹重臨相當合理。另一個被視為推動通脹的動力，便是全球各大央行仍大力印鈔，以致全球水浸。既然經濟學指出，通脹乃是貨幣政策推動的現象，在全球大放水的背景下，預測通脹重臨便顯得符合事態發展。

美元轉弱推高多項大宗商品價格。（資料圖片）

袁偉基﹕內地消費力強刺激通脹

去年一度陷入通縮的中國，最新公布的去年12月消費物價數據亦顯示，當地物價已重拾升勢。樹仁大學經濟及金融學系副主任袁偉基指出，現時中國經濟呈復甦，因為內地政府控制到疫情，並正極力推動雙循環中的內需循環。在消費強勁促使下，引發輕微通脹，輕微通脹是利好經濟，當市民知道產品下一個月或下一年會較昂貴時，便會傾向在現時購入。不過他強調最重要是通脹並無失控。

通脹概念股主要是涉及哪些類別股票？就是大宗商品﹑食品及黃金股。前兩者直接反映物價上揚，後者則是為了抗通脹。當通脹出現，反映出市民手上的現金購買力下降。為了彌補現金購買力下降，投資者傾向將資金泊入黃金等貴金屬資產。

事實上大行亦預期今年內金價可以挑戰每盎司2,100美元，若通脹如預期般出現，預料黃金或再度成為投資者吸納對象。

陳偉聰表示看好銅礦業發展。（資料圖片）

陳偉聰﹕工業用金屬價格仍具上升空間

從去年第四季起，在經濟復甦概念帶動下，資源股已成為投資者追捧對象。uSmart Securities Limited 盈立證券陳偉聰表示，自己仍會看好銅業發展，並認為此板塊仍未到頂。

他指出，今年市場的確關注著再通脹的問題，特別是上游原材料價格和金屬價格，尢其是工業用的金屬，在可見未來會仍有潛在上升空間。他又指出隨著全球都要做新能源或電動車，當中內裏有不少設備，例如充電樁、動力電池或電網方面的投資等等，導致銅消耗大增，因此需求有較高增長。

可是銅供應暫時較緊張。他指出不少銅礦受疫情影響，其後供應商都不敢完全恢復正常生產；又或是物流的關係，令到運輸上出現了阻滯，所以今年上半年內，整體銅價有機會「飆多轉」，擁有銅礦或者有銅業鏈的公司會相對受惠，例如洛陽欒川鉬業（3993）和紫金礦業（2899）。至於江西銅業（0358）亦有觸及下游事業，例如加工方面的業務，同樣會受到銅價升帶動。

食品股可留意蒙牛

至於食品股方面，他指出要看不同公司，有些例如是龍頭，或本身是較低水平故有加價空間，可以轉嫁原材料成本的上升，這些固然是有利，例如是蒙牛乳業（2319）。當原奶價格隨通脹回升，可以透過對下游乳製品輕輕加價，又或透過扣減其他方面的成本來維持利潤。但另一方面，若有些公司沒有加價空間，而原材料價格又升得太高，變相加價亦追聲冑關幅度，表現會相對落後，所以投資者要留意清楚食品股不同的品牌。

岑智勇看好紙業股。圖為玖龍紙業董事長張茵。（資料圖片）

岑智勇﹕看好紙業及新能源股

另一設評人﹑百利好證券策略師岑智勇亦有談及資源股。在資源股中，最惹人注目肯定是具電動車概念的贛鋒鋰業（1772）。截至上周五（22日）收市價130元，本月累計40%升幅。本月累計升幅。岑智勇指出縱使該公司不俗，但就「有啲貴」﹑「升得太誇張」，反而建議投資者可以再留意一些未升的板塊，其中食品股是持續看好，因為大家會擔心當經濟復甦之後的糧食供應穩定與否。另外兩個留意的板塊為紙業以及能源，或新能源。

岑智勇又指出，現時全球經濟重回通脹，炒回復甦概念，的確可以留意資源股板塊，紙業股亦為另一個可以留意的行業，包括理文造紙（2314）和玖龍紙業（2689）。他指出徠今年1月起，內地禁止廢紙進口，導致廢紙供應減少，加上近期紙價不斷上升，亦可能有關供求不平衡的情況，利好整個紙業行業。

陳偉聰﹕對本港地產股持中性態度

談及通脹概念股時，又豈可忘卻地產股。陳偉聰表示，若以一個正常的通脹概念去看待，資金的確會流入地產這類型的實體資產，板塊應該會呈上升趨勢，但香港現時的情況，整體經濟較弱，疫情仍未有效控制，令一眾發展商開盤的定價不敢向上調，但二手市場近期有少少起色，所以不能完全看淡地產板塊，會以中性角度看待，畢竟它們現時的每股資產淨值（NAV）都是較大。地產股變化較大，需還看疫情發展、經濟復甦及移民潮的情況，這三方面就有較大的主導性，現時香港沒太大的通脹情況，暫時只見上游資源的通脹，但這部分對本地影響較少。

對於香港未來通脹的整體情況，他坦言始終香港較特別。內地通脹較受食品價格變化主導性和，如會視乎豬肉、蔬菜價格等等。他又指出香港以服務業及下游消費品做主導，加上現時整體就業情況及經增長動力都顯疲弱。