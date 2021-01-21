中美關係│美國欲擺脱稀土依賴中國　著手加強與日澳印合作

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-01-21 08:15

數據顯示，美國約80%的稀土從中國進口。日媒指出，日本、美國、澳洲、印度四國已開始在稀土和稀有金屬領域加強合作，以期獲得穩定供應。

日本《產經新聞》周日（17日）報道，中國在全球稀土生產方面佔據很高份額。稀土被用於製造純電動汽車和風力發電設備的高性能馬達。除稀土外，在稀有金屬領域，中國在鈷冶煉方面也佔據了全球六成以上的份額。鈷被用於生產純電動汽車的蓄電池。

報道認為，如果對稀有金屬的需求激增，控制着稀有金屬生產的中國很可能會擴大影響力。日美澳印着手加強合作也是因為這個緣故。

日媒指出，日本、美國、澳洲、印度四國已開始在稀土和稀有金屬領域加強合作，以期獲得穩定供應。（VCG）

同時，中國方面也將出台稀土相關政策，加強對稀土的監管。中國工信部近日就《稀土管理條例（徵求意見稿）》公開徵求意見，釋放中國規範稀土行業管理，推動產業高質量發展的信號。

徵求意見稿共29條，明確稀土管理職責分工，稀土開採、冶煉分離投資項目核准制度，稀土開採和冶煉分離總量指標管理制度等，並強調加強稀土的全產業鏈管理，強化監督管理。其中提到「為了保護自然資源和生態環境，中國可以採取必要措施限制或者停止稀土開採、稀土冶煉分離。」

中國是世界最大稀土生產國。圖為新疆阿勒泰富蘊縣城可可托海鎮的三號礦脈。（VCG）

香港《南華早報》稱，稀土可以用於從智能手機到電動汽車等多種產品的製造，以及石油提煉過程。根據美國地質調查局的數據，中國是全球最大的稀土出口國，2019年佔全球產量近63%，並擁有近37%的儲量。2015年至2018年，美國約80%的稀土從中國進口。

《日本經濟新聞》報道，儘管面臨包括礦石質量和成本在內的挑戰，美國已着手減少對中國稀土的依賴。美國藍線公司與澳洲稀土生產企業萊納斯聯合，在德克薩斯州建立一家稀土加工廠。另外，日本也在尋求稀土的替代供應。

中國《環球時報》報道，中國稀土行業人士表示，稀土本身產值並不是很高，但輻射的產業鏈價值很高，這也是歐美、日本發達國家重視稀土的根本原因之一。但《管理條例》是對過去所有相關政策的一種系統展示和重申，主要意在規範國內的生產經營秩序。雖然裏面提到了限制或者停止開採和冶煉的內容，但還是歡迎海外高科技產業來中國。

中國去年稀土出口減至3.5萬噸

廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強表示，出台《管理條例》主要還是出於中國對自身資源的管理和環境的保護。短期或許會造成稀土價格的上漲，但如果未來新能源開發能持續創造需求，那麼價格上漲就具備可持續性，從而帶動國內外稀土生產。

美國《福布斯》周日（17日）報道稱，中國2020年稀土出口從2019年的46,330噸降至35,448噸，也有為應對中國電動汽車新需求而進行儲備的因素。