熱門中概股收盤大數上漲　B站、騰訊音樂等創新高

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-01-20 09:28

中概股1月19日收盤多數上漲，其中207隻上漲，78隻下跌。衡量中概股走勢的紐約梅隆銀行中國ADR指數漲3.89%，報834.82點。

知名中概股中阿里巴巴漲3.38%；百度漲4.84%；京東漲3.85%；網易漲4.78%；新浪漲0.26%；新浪微博漲1.12%；拼多多漲4.71%；趣頭條漲11.74%；蔚來漲3.86%；小鵬汽車漲12.59%；理想汽車漲8.71%；愛奇藝跌1.37%；迅雷漲7.27%；陌陌漲5.45%；歡聚時代漲1.88%；虎牙漲4.74%；嗶哩嗶哩漲4.28%創新高；富途漲16.85%創新高。

個股消息面上，傑富瑞撰寫報吿稱，特斯拉的技術和商業模式「極大啟發了」中國的挑戰者，後者現在已經擁有了更多的資本獲取管道。該機構上調特斯拉（持有）目標股價，並首次覆蓋四家中國公司。理想汽車首次給予買入評級，因里程延長技術。北汽藍穀首次給予買入評級，因加速直營店擴張和新款SUV。蔚來和小鵬首次持有評級，因其增長預期已經很高。將特斯拉的目標價格從650美元上調至775美元。

小鵬汽車於1月18日宣佈，推出適用於高速路的自動駕駛系統，將在智尊版P7轎車上搭載，且只適用於中國客戶。該系統能夠使得小鵬汽車的旗艦P7轎車能夠自動改變車道，加速減速，超車以及進出高速公路。

據報道，威馬汽車宣佈，與百度Apollo共同研發的威馬W6今日在威馬湖北基地下線，將於今年上半年交付。據悉，威馬W6可通過百度Apollo雲端的百萬級TOPS算力實現特定場景無人駕駛。