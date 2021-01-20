恒指差7點突破30000點　阿里巴巴全日飆8.5%　阿里健康升超17%

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-01-20 16:40

美股造好，獲提名美國財長的耶倫，籲華府採取大規模抗疫援助行動，利好市場情緒。道指收報30930點，升116點。納指收報13197點，升198點。標指收報3798點，升30點。

【16:10】恒指收報29962點

恒指高開152點，報29794點，早段最高升341點至29984點，中午收市前一度回落。午後恒指再回湧，其後升幅一直擴大至29993點，惟未突破30000點，收市報29962點，全日320點或1.08%。國企指數收報11949點，升215點或1.83%；科技指數升幅也曾擴至500點，直迫9900點，收市報9885點，升510點或5.44%。全日大市成交金額3,002.76億元。

科技股升勢未止，馬雲現身令阿里巴巴（9988）午後抽升，重上270元，全日升8.5%，收報265元，既藍籌表現最好，亦是成交額之冠，成交額達265.3億元。美團（3690）持續刷新高，最高見374.6元，收報372元，升9.1%，成交金額133.5億元；騰訊（0700）收市前再破頂，高見680元，收報679.5元，升3.74%；京東（9618）同樣破頂，高見369.4元，收報364.2元或升3.4%。

網上醫療股也受惠，阿里健康（0241）全日勁升17.1%，收報27.45元；京東健康（6618）同樣勁升15.4%，收報170.7元。其他醫藥股石藥（1093）全日升4.5%，收報8.85元；中生製藥（1177）升5.7%，收報7.79元；藥明生物（2269）續刷新高，見117元，收報116.6元，升5.2%。

港交所（0388）午後回軟，收報507元，全日升1.2%。友邦 （1299）跌3.4%，收報105.2元；平安（2318）收報101.2元，下跌0.4%。

滙豐控股（0005）曾高見43.95元，其後回落，全日跌1.26%，收報43.25元；恒生（0011）收報144元，跌1.4%；東亞（0023）跌0.35%，收報16.94元；工商（1398）收報5.13元，跌0.77%。

港鐵（0066）全日跌2.65%，收報44.05元。

汽車股吉利（0175）全日升5.6%，收報33.8元；比亞廸（1211）收報244元，升4.3%；東風（0489）收報9.29元，升4.5%。廣汽（2238）升2.1%，收報8.35元。

中移動（0941）早段高見51.5元，其後回落，全日倒跌1.8%，收報49元；中國聯通（0762）全日跌2.6%，收報4.97元。

安踏（2020）全日跌3.75%，收報138.5元，是藍籌表現最差。

【15:04】恒指差82點升至30000關

恒指升幅再擴大，現升275點，新報29918點。科技指數升500點，報9874點。

阿里（9988）高見270元，現升9.3%，報267元。旗下的阿里健康（0241）飆逾17%，報227.5元。京東健康（6618）飆升12.7%，報166.7元。

【15:02】內地股市高收 創業板收復3200點

上證最新報3583點，升16點，深成收市報15223點，升219點，滬深300收市報5476點，升38點，創業板收市報3204點，升120點。

亞太區股市走勢個別，日股跌110點，收市報28523點，澳洲ASX 200指數收市報6770點，升27點，台灣股市曾破16000點後倒跌，收市報15806點，跌71點，韓國KOSPI指數收市報3114點，升21點。

【13:57】阿里升幅擴大至1成

阿里巴巴（9988）自去年10月下旬後再度現身，帶動公司股價午後大升1成，最新報268.6元，旗下的阿里健康（0241）升幅更達16.4%，報27.3元。至於雲鋒金融（0376）升5.3%，報3.19元。

【13:18】雷蛇發盈喜抽升逾7%

雷蛇（1337）發盈喜，集團收益增長預計至少按年多40%，午後股價抽高至2.67元，最新報2.58元，仍升7.1%。

【13:08】阿里巴巴抽升至259.6元

馬雲近3個月後首次現身，阿里巴巴（9988）午後抽升至259.6元，最新報258.4元，仍升5.8%。

恒指現升159點，新報29801點。

【12:20】阿里健康、京東健康齊飆一成

恒指高開152點，報29794點，早段最高升341點至29984點，續創2019年5月3日以來新高，惟中午收市未能突破三萬關口，半日恒指收報29718點，升76點或0.26%。國企指數收報11822點，升87點或0.75%；恒生科技指數收報9652點，升278點或升3%。半日大市成交金額1,588.8億元。

「ATM」股升勢繼續，美團（3690）續創新高，見364.6元，中午收報362.8元，升6.4%，暫為藍籌表現最好，成交金額71.62億元；騰訊（0700）再破頂，高見375元，收報672元，上升2.6%，成交額之冠，達140.98億元，；阿里巴巴（9988）收報249.8元，上升2.3%。

友邦 （1299）顯著回落，收報105.4元，下跌3.2%；平安（2318）收報99.95元，下跌1.6%；港交所（0388）回上，收報510元，上升1.8%。滙豐控股（0005）曾高見43.95元，其後回落，半日收報43.3元或跌1.1%；

阿里健康（0241）勁升，半日升逾1成，收報25.8元；京東健康（6618）同樣勁升9%，收報161.2元。醫藥股石藥（1093）也發力，半日升5.8%，收報8.96元；中生製藥（1177）升4.5%，收報7.7元；藥明生物（2269）創新高，見116.6元，收報114.2元，上升3.1%。

中國恆大（3333）回吐，半日收報16.58元，下跌3.9%。

港鐵（0066）發盈警涯沽，半日跌3.4%，收報43.7元。

吉利（0175）回湧，半日收報33.25元，上升3.9%；比亞廸（1211）收報244.6元，升4.5%；東風（0489）收報9.13元，升2.7%。廣汽（2238）升1.8%，收報8.33元。

申洲（2313）刷1年新高，見159.3元，半日收報155.3元，上升0.8%。

【11:55】內地股市平穩

內地股市平穩，上證指數升不足1點，中午收報3566點，半日成交金額2,457億元人民幣。深證成指半日升132點或0.88%，收報15136點，成交金額3,327億元人民幣。

滬深300半日升15點或0.28%，收報5452點。創業板指半日升90點或2.94%，收報3175點。

【11:20】吉利漲逾4%

恒指現升102點，報29774點；科指升271點，報9646點；恒生國指報11822點，升87點。暫時成交額1,395億元。

母企吉利控股與騰訊（0700）簽署合作協議開發智能駕駛艙及自動駕駛。吉利（0175）曾一度急升逾9%，最新報33.3元或升4.1%。騰訊再破頂，高見675元，現報674.5元或升3%。

美團（3690）再破頂，高見364.2元，現報362.8元或升6.4%；阿里巴巴（9988）升2%，新報249元。

港鐵（0066）捱沽，現跌3.4%，最新報43.7元。友邦（1299）跌3%，新報105.7元。

港交所（0388）回吐後，早段最多升3.8%，新報510.5元，升1.9%。

明源雲（0909）破頂，高見54.75元，新報54元或升6.1%。微盟（2013）升6.1%，新報23.55元。

【10:36】科指股造好

恒生指數升穿29900點水平，最高見29984點。科技指數升318點，報9692點。美團（3690）漲6%破頂，最高見364元。

生物及醫藥類股造好，信達生物（1801）升6.5%，報103.2元，變「紅底股」，阿里健康（0241）及京東健康（6618）同升約一成。

【09:55】Saas板塊大漲

金蝶（0268）再升近4%，金山軟件（3888）升逾9%。微盟（2013）現升逾8%、中國有贊（8083）升近7%。

【09:20】恒生指數高開152點

恒生指數高開152點，報29794點。國指升132點，報11867點。騰訊（0700）高開2.4%，開報671元；美團（3690）升1.5%，開報346元；阿里（9988）升0.4%，開報245.2元。

港交所（0388）昨創新高後，今早輕微低開0.1%，開報500.5元。內險續表現佳，平保（2318）高開2%，報103.6元。國壽（2628）升1.1%，報18.14元。

中移動（0941）升穿50元繼續上升，高開1.7%，報50.75元。

港鐵公司﹙0066﹚盈警，開報44元，挫1.25%。