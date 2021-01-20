拜登上任│通用汽車股價漲近1成　獲微軟注資20億美元

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-01-20 10:52

美國汽車製造巨頭通用汽車接連喜迎利好，股價創新高。

《華爾街見聞》今日（20日）報道，被提名美國財長的耶倫（Janet Yellen）於周二（19日）在確認其提名的聽證會上表示，即將宣誓就任總統的拜登（Joe Biden）希望打造一個「強勁的」電動汽車市場，並保證勞動者擁有生產電動汽車的技能。耶倫續指，電動汽車是解決氣候變化問題的好方式，它能為美國人創造很多就業機會。

耶倫發表後，1月19日美股早盤尾聲時，通用汽車（GM）股價一度升穿55美元，創盤中歷史新高，日內最大漲幅略超過10%，收盤報54.84美元，仍升9.75%。

通用汽車正努力研發電動車。（視覺中國）

耶倫發表講話之前，通用汽車控股的自動駕駛初創公司Cruise宣布，同微軟（Microsoft）達成戰略合作，共同推動自動駕駛汽車的商業化，微軟將對其投資逾20億美元。獲微軟注資後，該司估值將增至300億美元，較2019年春季的估值190億美元增長近60%。

Cruise稱，通用汽車也將參與Cruise的這輪融資，仍保有公司的多數股權。Cruise現有的其他股東本田（Honda）也參投。

根據協議，Curise將運用微軟Azure雲計算服務，幫助推出自動駕駛汽車服務，微軟將是雲服務的優先供應商，幫助Curise精簡供應鏈，提供新的數字服務。Curise還計劃推出機器人出租車服務，並在研究商業化的配送服務。