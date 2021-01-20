星展料港府不發債　或增加稅壓力　限聚令致通縮持續

撰文： 韋穎芝 最後更新日期： 2021-01-20 13:48

今早星展銀行（香港）發表2021中國/香港宏觀經濟展望（第一季），指若香港政府不願發債，或會將庫房壓力轉嫁至調整稅項，進行加稅。自第四波疫情至今，星展將2020年GDP預測從收縮4％下調至收縮7％，預計上年第四季GDP將按年收縮6.4％，2021年整體可回升4%。

星展銀行（香港）經濟研究部經濟師謝家曦表示，雖期望今年第二季重開關口，GDP可反彈4％，但見疫苗進口已從1月推遲到2月及其成功率問題，還有爆發第五波爆發的潛在風險，大家要再考慮。

去年香港多個月份出現通縮，為16年來首次。該行預計12月將持續受疫情限聚令影響，繼續通縮。

料政府財政儲備降至8000億元

星展預算今年赤字為2,780億港元，佔GDP比例從上年度的預測的0.4％增加到11.1％。財政儲備方面，從1.2萬億元減少至8,000億元，為2016年以來的最低水平。財政司司長陳茂波表示，現時庫房可支撐政府支出12個月。若政府大規模發行債務，可以減輕壓力，但發債將會挑戰政府原定「將支出保持在編制預算的收入」的計劃，所以謝家曦表示，政府有可能最終選擇加稅。

另外，他繼指，上年本港樓價微跌1%，但失業率持續上升或會影響租金表現。從上年大熱的柏傲莊，相關項目的地產商發出價單不敢定價過高，加上近期新盤開價亦不太進取，相信2021年整體住宅價格維持持平。

星展香港經濟研究部首席中國經濟師梁兆基認為，上年中央推出的經濟刺激措施主要針對中小企，加上疫情現局部性反彈跡象，估計暫時不會收緊財政及貨幣政策，而人民銀行進行較大規模的逆回購，亦未必代表正在「收水」。（美聯社）

料今年內地經濟增長7%

中國方面，第四季GDP增長至6.5％，反映疫情復甦後經濟動力仍然持續增長，出口亦成另一主要貢獻點。預計GDP將在2021年增長7％，下行風險可控。

星展香港經濟研究部首席中國經濟師梁兆基認為，上年中央推出的經濟刺激措施主要針對中小企，加上疫情現局部性反彈跡象，估計暫時不會收緊財政及貨幣政策，而人民銀行進行較大規模的逆回購，亦未必代表正在「收水」。

內地貸款市場報價利率（LPR）連續九個月維持不變，梁兆基預計，今年內地LPR將保持在3.85％，因為今年內地經濟較平穩，上年就算有疫情震盪經濟，人民銀行都沒有大幅減息，美國亦沒有大幅加息的可能性。 中美關係方面，他預料新美國總統拜登（Joe Biden）上場後，關係或會緩解，但就現任總統特朗普在卸任前設下的強硬對華政策，不會馬上撤回及變動，相信上半年關係仍會緊張但不會惡化

人民幣方面，他認為目前市場憧憬美國出現通脹，第一季人民幣升勢將放緩，但中國經濟表現強勁，加上美國通脹仍存疑，估計人民幣全年走勢良好，相信人行不會出手干預匯率升勢。