《路透》引消息人士稱拜登政府考慮設立白宮反壟斷主管

撰文： 高江進 最後更新日期： 2021-01-20 16:48

有消息人士表示，即將上任的拜登（Joe Biden）政府正在考慮在白宮設立反壟斷主管一職，但該消息尚未得到證實。

《路透社》周二（19日）援引兩名消息人士的說法稱，即將上任拜登政府正在考慮在白宮設立一個職位，專門負責競爭政策以及與反壟斷有關的問題。

其中一名消息人士稱，該想法仍在考慮之中，結果也可能會是拜登政府不會落實這個想法。

另一名消息人士稱，該職位是否會更多類似於協調員的角色以及白宮是否真的會設置這樣一個職位，目前都還沒有確定。

據瞭解，反壟斷執法是拜登過渡團隊密切關注的問題之一。2020年10月16日，美國眾議院司法委員會曾公布了一份長達449頁的調查報吿，認定Facebook、蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）以及谷歌（Google）利用其壟斷地位打壓競爭者、壓制行業創新，並建議美國國會對反壟斷法進行全面改革以適應互聯網時代的變化。

同年10月20日，美國司法部連同美國11個州的檢察長向谷歌發起反壟斷訴訟，指控谷歌是「佔壟斷地位的互聯網守門人」，涉及行為包括簽訂排他性協議以及禁止預裝任何競爭性搜索服務等，當時美國司法部認為此舉是一個「里程碑」。